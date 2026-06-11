Правительство выделяет 10 млн леев на 33 проекта местного развития.

Инициативы, которые будут реализованы, включены в постановление, одобренное сегодня правительством. Они были отобраны по результатам конкурса. Стоимость проектов от 200 тысяч до 348 тысяч леев. Проекты охватывают несколько сфер, таких как развитие инфраструктуры, охрана окружающей среды, энергоэффективность, культура, образование, социальная защита, передает moldpres.md

Государственный секретарь правительства Алексей Бузу сообщил на заседании кабинета министров, что в рамках конкурса было подано 123 заявки, из которых 113 проектов признаны соответствующими требованиям.

«Это небольшие, но душевные проекты», — подчеркнул Алексей Бузу.

За счет финансовых ресурсов, выделенных по программе Diaspora Acasă Reușește "DAR 1+3", будет приобретен многофункциональный минитрактор в селе Чимишень Криулянского района, будет построена котельная на биомассе для гимназии Джамэна в Новоаненском районе, будут установлены солнечные панели мощностью 60 кВт на крыше детского сада Prichindel в селе Сипотень Каларашского района. Также будет обустроен современный парк со сценой под открытым небом в селе Бэдраджий Ной Единецкого района, будет отремонтирован пищеблок гимназии в селе Бахмут Каларашского района и будет модернизирована инфраструктура административного и экономического центра села Копчак АТО Гагаузия путем ремонта дорог и обустройства тротуаров.

Согласно проекту постановления, Министерство финансов будет финансировать расходы на мероприятия проектов в рамках программы "DAR 1+3" на основании платежных документов, представленных получателями финансовых средств в региональные казначейства. Получатели обязаны освоить бюджетные ассигнования до конца бюджетного 2026 года.

Программа "DAR 1+3" представляет собой инициативу, которая поощряет диаспору инвестировать в экономическое и социальное развитие Республики Молдова. Финансирование проектов осуществляется по формуле «1+3»: диаспора, правительство Республики Молдова, органы местного публичного управления и партнеры по развитию. Начиная с 2020 года в рамках этой программы было реализовано более 200 проектов местного развития.