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1 Июля 2026, 08:26
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На Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X

Вспышка самого мощного класса X произошла на Солнце, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ. По данным ученых, вспышка была зафиксирована около полуночи.

На Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X.
На Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X.

По информации специалистов, накануне на звезде начала раскручиваться «вспышечная спираль»: за сутки было зарегистрировано 17 вспышек, включая три класса M, в то время как днем ранее произошло всего восемь подобных явлений.

Всплеск активности связывают с тем, что 28 июня на Солнце образовалась крупнейшая с начала 2026 года группа пятен, площадь которой достигла почти 1,2 тыс. единиц.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X — от минимальной силы к максимальной. Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы, облака которой при достижении Земли могут приводить к сильным магнитным бурям.

Источник
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