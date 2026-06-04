Три взрыва на Солнце за 24 часа вызвали блэкаут по всему миру.

Ученые предупреждают о том, что ожидается сильная магнитная буря, передает focus.ua

Три мощные солнечные вспышки, возникшие за 24 часа, вызвали кратковременное отключение радиосвязи по всей Земле. Ожидается появление мощной геомагнитной бури уровня G3, а также полярного сияния даже в средних широтах из-за корональных выбросов массы с Солнца, направленных в сторону Земли. При этом ученые предупреждают о том, что в ближайшие дни на Солнце могут возникнуть вспышки самого мощного класса, пишет Space.

Все три взрыва энергии и излучения на Солнце произошли в течение среды, 3 июня, и возникли солнечные вспышки в активной области солнечных пятен AR 4455. Сначала в этом нестабильном регионе с повышенной магнитной активностью в 4:36 утра по Киеву возникла вспышка класса M9.3, за ней в 10:00 последовала вспышка класса M7.9 и третьей появилась вспышка класса Х1 в 14:28. Напоминаем, что вспышки класса М и Х являются самыми мощными на Солнце и выпускают огромное количество энергии и излучения, которое за считанные минуты достигает Земли. Часто это приводит к сбоям в работе радиосвязи на нашей планете.

Именно это и произошло. Вспышка класса M9.3 вызвала кратковременный радиоблэкаут в некоторых частях Восточной Азии и Австралии, вспышка класса M7.9 вызвала сбой в работе связи в некоторых частях Европы и Африки. Но самые сильные проблемы в работе радиосвязи вызвала вспышка класса Х1 в некоторых частях Европы и Азии.

Как сообщают эксперты по космической погоде, в области AR 4455 наблюдается повышенная активность и ученые ожидают в течение ближайших трех дней появление солнечных вспышек класса Х.

Также ученые предупреждают о том, что вместе со вспышками из Солнца вырвались потоки плазмы, или корональные выбросы массы, которые направляются в сторону Земли. Поэтому существует высокая вероятность появления в течение 4-7 июня магнитной бури. Сообщается, что это может быть магнитная буря уровня G3, а может быть даже уровня G4. Напоминаем, что магнитные бури по интенсивности разделяют на пять классов: от самой слабой G1 до невероятно мощной G5.

В связи с появлением сильной магнитной бури ожидается также возникновение полярного сияния далеко за пределами полярных регионов Земли. Это значит, что даже вечером 4 июня жители средних широт, в том числе и Украины, могут стать свидетелями красочного светового шоу в небе. Вероятность появления полярного сияния в более низких широтах сохраняется в течение 4-6 июня.