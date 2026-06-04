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focus.ua logofocus
4 Июня 2026, 12:08
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Три взрыва на Солнце за 24 часа вызвали блэкаут по всему миру

В результате появления трех мощных вспышек на Солнце в разных частях нашей планеты случился радиоблэкаут, то есть отключение радиосвязи.

Три взрыва на Солнце за 24 часа вызвали блэкаут по всему миру.
Три взрыва на Солнце за 24 часа вызвали блэкаут по всему миру.

Ученые предупреждают о том, что ожидается сильная магнитная буря, передает focus.ua

Три мощные солнечные вспышки, возникшие за 24 часа, вызвали кратковременное отключение радиосвязи по всей Земле. Ожидается появление мощной геомагнитной бури уровня G3, а также полярного сияния даже в средних широтах из-за корональных выбросов массы с Солнца, направленных в сторону Земли. При этом ученые предупреждают о том, что в ближайшие дни на Солнце могут возникнуть вспышки самого мощного класса, пишет Space.

Все три взрыва энергии и излучения на Солнце произошли в течение среды, 3 июня, и возникли солнечные вспышки в активной области солнечных пятен AR 4455. Сначала в этом нестабильном регионе с повышенной магнитной активностью в 4:36 утра по Киеву возникла вспышка класса M9.3, за ней в 10:00 последовала вспышка класса M7.9 и третьей появилась вспышка класса Х1 в 14:28. Напоминаем, что вспышки класса М и Х являются самыми мощными на Солнце и выпускают огромное количество энергии и излучения, которое за считанные минуты достигает Земли. Часто это приводит к сбоям в работе радиосвязи на нашей планете.

Именно это и произошло. Вспышка класса M9.3 вызвала кратковременный радиоблэкаут в некоторых частях Восточной Азии и Австралии, вспышка класса M7.9 вызвала сбой в работе связи в некоторых частях Европы и Африки. Но самые сильные проблемы в работе радиосвязи вызвала вспышка класса Х1 в некоторых частях Европы и Азии.

Как сообщают эксперты по космической погоде, в области AR 4455 наблюдается повышенная активность и ученые ожидают в течение ближайших трех дней появление солнечных вспышек класса Х.

Также ученые предупреждают о том, что вместе со вспышками из Солнца вырвались потоки плазмы, или корональные выбросы массы, которые направляются в сторону Земли. Поэтому существует высокая вероятность появления в течение 4-7 июня магнитной бури. Сообщается, что это может быть магнитная буря уровня G3, а может быть даже уровня G4. Напоминаем, что магнитные бури по интенсивности разделяют на пять классов: от самой слабой G1 до невероятно мощной G5.

В связи с появлением сильной магнитной бури ожидается также возникновение полярного сияния далеко за пределами полярных регионов Земли. Это значит, что даже вечером 4 июня жители средних широт, в том числе и Украины, могут стать свидетелями красочного светового шоу в небе. Вероятность появления полярного сияния в более низких широтах сохраняется в течение 4-6 июня.

Источник
focus.ua logofocus
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