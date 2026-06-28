На северо-востоке Франции в авиакатастрофе погибли 11 человек.

В воскресенье, 28 июня, в Томблене, расположенном на северо-востоке Франции, разбился гражданский самолет, перевозивший парашютистов; в результате авиакатастрофы погибли все одиннадцать человек, находившиеся на борту.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает BFMTV со ссылкой на местные власти департамента Мерт и Мозель.

В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту – пилот и две группы по пять парашютистов.

На место авиакатастрофы были направлены значительные ресурсы экстренной помощи и установлен периметр безопасности. Ожидается, что туда прибудет министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Полиция призвала граждан категорически избегать района улицы Сальвадора Альенде и не заходить туда, чтобы обеспечить свободный доступ для экстренных служб и правоохранительных органов к месту катастрофы.