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eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Июня 2026, 18:45
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На северо-востоке Франции в авиакатастрофе погибли 11 человек

В воскресенье, 28 июня, в Томблене, расположенном на северо-востоке Франции, разбился гражданский самолет, перевозивший парашютистов; в результате авиакатастрофы погибли все одиннадцать человек, находившиеся на борту.

На северо-востоке Франции в авиакатастрофе погибли 11 человек.
На северо-востоке Франции в авиакатастрофе погибли 11 человек.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает BFMTV со ссылкой на местные власти департамента Мерт и Мозель.

В авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту – пилот и две группы по пять парашютистов.

На место авиакатастрофы были направлены значительные ресурсы экстренной помощи и установлен периметр безопасности. Ожидается, что туда прибудет министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Полиция призвала граждан категорически избегать района улицы Сальвадора Альенде и не заходить туда, чтобы обеспечить свободный доступ для экстренных служб и правоохранительных органов к месту катастрофы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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