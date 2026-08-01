На Сардинии готовы заплатить 15 тысяч евро за переезд, но есть условие.

Большинство людей ассоциируют Сардинию с бирюзовым морем, белоснежными пляжами и летним отдыхом. Однако за пределами популярных курортов у острова есть другая проблема – небольшие городки и деревни стремительно теряют население.

Именно поэтому власти автономного региона продлили программу поддержки, которая помогает желающим приобрести или отремонтировать свое первое жилье, сообщает unian.net

Программа – не миф и не рекламный ход. Согласно официальной информации региона Сардиния, она будет действовать и в 2026 году. Более того, новые правила распространяются на населённые пункты с населением до 5 тысяч человек, тогда как ранее участвовать могли только городки с меньшим количеством жителей.

Цель инициативы – оживить общины, которые в течение последних десятилетий потеряли значительную часть населения.

Максимальный размер гранта составляет 15 тысяч евро для тех, кто действительно готов начать новую жизнь на Сардинии.

Кто может претендовать на помощь

Программа не ограничивается только жителями Сардинии или Италии. Согласно правилам, преимущество могут получить люди, переезжающие в небольшой сардинский городок из другого региона страны или из-за рубежа.

Впрочем, деньги никто не получает автоматически. Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо официально зарегистрировать место жительства, выполнить требования муниципалитета и взять на себя обязательство проживать в выбранном населенном пункте в течение длительного времени.

Это не выплата за переезд

Грант не выдают просто за смену места жительства. Его можно использовать только на приобретение, ремонт или реставрацию первого жилья. Помощь покрывает до 50% понесенных расходов, но не более 15 тысяч евро.

Таким образом, помощь доступна только тем, кто действительно планирует поселиться в одном из сардинских городков, приобрести там дом или квартиру и сделать их своим основным местом жительства.

Какие условия необходимо выполнить

Получатель гранта должен использовать приобретённую или отремонтированную недвижимость в качестве основного жилья для своей семьи.

Кроме того, менять место жительства или покидать дом нельзя как минимум в течение пяти лет после получения последней выплаты по программе.

Кому программа может быть интересна

Инициатива в первую очередь рассчитана на людей, которые хотят не просто приобрести дом для летнего отдыха, а переехать на Сардинию навсегда.

На поддержку программы в 2026–2028 годах ежегодно будет выделяться по 15 миллионов евро. По информации местных СМИ, дополнительное преимущество при отборе могут получить:

люди, переезжающие из-за рубежа или из других регионов Италии;

молодые семьи;

семьи с детьми;

заявители в возрасте до 40 лет.

В каких городах можно получить грант

Поддержка не привязана к одному конкретному городу. Она действует в небольших населенных пунктах с населением до 5 тысяч человек.

Среди общин, которые уже объявили о приеме заявок, – Паттада, Буджерру, Алес, Руинас и Симаксис. Большинство из них расположены во внутренней части острова, где жилье значительно дешевле, чем на популярных морских курортах.

Как подать заявку

Единой системы подачи документов не существует. Хотя финансирование обеспечивают региональные власти, конкурсы проводят отдельные муниципалитеты.

Именно местные власти определяют сроки приема заявок, перечень необходимых документов и дополнительные критерии отбора. Поэтому условия участия могут отличаться в зависимости от конкретного населенного пункта.

Стоит ли переезжать

Жизнь в небольших городках Сардинии существенно отличается от туристического отдыха. Здесь более медленный темп жизни, более сплоченные местные сообщества, традиционная кухня, семейные фермы и старинные каменные дома.

Именно поэтому власти острова подчеркивают: программа создана не для туристов или инвесторов, а для тех, кто готов поселиться на Сардинии надолго и помочь вернуть жизнь в небольшие общины.