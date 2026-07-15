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bani.md logobani
15 Июля 2026, 14:18
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На переезде в Татарештах из-за долгов ЖДМ за электричество отключили светофор

Светофор на железнодорожном переезде в селе Татарешты не работает из-за финансовых проблем «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ), которая не может оплатить расходы на электроэнергию.

На переезде в Татарештах из-за долгов ЖДМ за электричество отключили светофор.
На переезде в Татарештах из-за долгов ЖДМ за электричество отключили светофор.

Такое объяснение предоставила примэрия Татарешт после того, как местная жительница предупредила в социальных сетях, что из-за неработающего светофора её едва не сбил поезд, пишет bani.md

Женщина утверждает, что светофор на железнодорожном переезде не работает уже долгое время. Из-за деревьев, ограничивающих видимость, поезд проехал в нескольких сантиметрах от ее машины, несмотря на то, что женщина остановилась у знака «STOP», убедилась в безопасности и только после этого начала пересекать железнодорожные пути.

«Я не знаю, кто несет ответственность, но прошу срочно вмешаться и решить эту проблему, пока она не случилась трагедия», — написала женщина.

Примэрия Татарешт в публикации в Facebook сообщила, что неоднократно обращалась к руководству Железной дороги Молдовы.

«После многочисленных обращений в администрацию "Железной дороги" нам сообщили, что учреждение сталкивается с финансовыми трудностями и не может покрыть расходы на электроэнергию. По этой причине не работает не только светофор на железнодорожном переезде в селе Татарешты, но и другие светофоры в стране», — сообщили представители местной администрации.

По данным примэрии, ЖДМ рекомендует до устранения проблемы всем участникам дорожного движения строго соблюдать правила: обязательно останавливаться у знака «STOP», убеждаться, что поезд не приближается, и только после этого пересекать железнодорожные пути.

Также машинисты были уведомлены о неисправности сигнализационных систем, поэтому поезда проезжают этот участок на низкой скорости.

Летом 2025 года ЖДМ сообщала, что 30 железнодорожных переездов в Республике Молдова будут переведены в нерегулируемый режим и обозначены только дорожными знаками из-за отсутствия финансирования. Механические шлагбаумы должны были быть демонтированы, а ответственный персонал — переведен на другие участки.

«Железная дорога Молдовы» переживает финансовый кризис с 2022 года после сокращения железнодорожного транзита из Украины. Трудности привели к задержкам выплаты зарплат, а также к продаже на аукционах вагонов, локомотивов и металлолома для покрытия расходов. В 2025 году предприятие сообщило об убытках почти в 90 миллионов леев. Годом ранее долг составлял почти 250 миллионов леев.

На переезде в Татарештах из-за долгов ЖДМ за электричество отключили светофор

Источник
bani.md logobani
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