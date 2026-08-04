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meduza.io logomeduza
4 Августа 2026, 19:21
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МВД Казахстана предложило ввести платный въезд в страну для иностранцев

МВД Казахстана разработало и опубликовало на портале «Открытые НПА» проект постановления, которое предусматривает оформление платных электронных разрешений на въезд в страну для иностранцев.

МВД Казахстана предложило ввести платный въезд в страну для иностранцев.
МВД Казахстана предложило ввести платный въезд в страну для иностранцев.

Сколько будет стоить оформление разрешения — пока неясно, передает meduza.io

В проекте постановления МВД говорится, что «дифференциация платы» позволит аккумулировать средства для обслуживания цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных, но ожидаемые суммы не приводятся. Внедрять платные электронные разрешения планируется с августа по декабрь 2026 года.

Проект МВД разработан в рамках исполнения президентского поручения по модернизации и цифровизации миграционного контроля. В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который внес изменения в законодательство о миграции, и именно этот документ закрепил возможность ввести электронное разрешение на въезд.

До 17 августа документ будет находиться на обсуждении.

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Источник
meduza.io logomeduza
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