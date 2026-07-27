theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 17:56
17
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова начнет переговоры со Швецией и Казахстаном о защите инвестиций

Республика Молдова начнет переговоры со Швецией и Казахстаном о заключении соглашений по взаимному продвижению и защите инвестиций. Инициативу одобрила парламентская комиссия по внешней политике.

Молдова начнет переговоры со Швецией и Казахстаном о защите инвестиций.
Молдова начнет переговоры со Швецией и Казахстаном о защите инвестиций.

Документы должны закрепить правовые гарантии для молдавских инвесторов в этих странах, а также для шведских и казахстанских компаний, вкладывающих средства в Молдову, передает rupor.md

В Министерстве экономического развития и цифровизации рассчитывают, что соглашения помогут привлечь капитал, создать рабочие места, облегчить доступ к современным технологиям и усилить экономическое сотрудничество.

Сейчас у Молдовы заключено около 43 соглашений о взаимной защите инвестиций, в том числе 20 со странами Европейского союза.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте