Молдова начнет переговоры со Швецией и Казахстаном о защите инвестиций.

Республика Молдова начнет переговоры со Швецией и Казахстаном о заключении соглашений по взаимному продвижению и защите инвестиций. Инициативу одобрила парламентская комиссия по внешней политике.

Документы должны закрепить правовые гарантии для молдавских инвесторов в этих странах, а также для шведских и казахстанских компаний, вкладывающих средства в Молдову, передает rupor.md

В Министерстве экономического развития и цифровизации рассчитывают, что соглашения помогут привлечь капитал, создать рабочие места, облегчить доступ к современным технологиям и усилить экономическое сотрудничество.

Сейчас у Молдовы заключено около 43 соглашений о взаимной защите инвестиций, в том числе 20 со странами Европейского союза.