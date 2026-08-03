Мужчины из Украины не получат консульские услуги без военно-учетных документов.

29 июля на правительственном портале Украины опубликовали постановление №981, касающееся Реестра военнообязанных.

Благодаря новому нормативно-правовому акту Украина сможет получить единый список всех мужчин, поскольку в реестр поступят данные из базы налоговиков. На основе данных в этом реестре будут автоматически оформляться наказания за нарушение военного учета, то есть это не просто табличка с именами, а инструмент для усиления мер мобилизации, передает focus.ua со ссылкой на sud.ua

Постановление закрыло пробел с мужчинами, которые находятся за границей и не могут приехать в Украину для решения вопросов военного учета, добавило медиа. Благодаря постановлению №981, все консульские услуги будут предоставляться после предъявления ВОД, а если документов нет, то его тут же создаст консул.

Текст постановления о ведении единого реестра и роли консульств появился на правительственном портале в конце июля и уже имеет подпись нового премьера Сергея Корецкого.

Усиление мобилизации – детали военного учета и консульских услуг

На портале СЮГ рассказали, что постановление разъясняет, как консульские работники осуществляют военный учет. При этом отмечается, что это "механизм контроля за находящимися за рубежом гражданами" и что таким образом "завершился переход к модели цифрового военного учета". В документе указано, что мужчины от 18 до 60 лет для получения консульских услуг должны предъявить военно-учетный документ в электронной форме. Если ВОД не отвечает требованиям, то в консульской услуге откажут. [Консульские услуги – это оформление/переоформление ID, оформление завещаний, регистрация рождения, брака].

Еще одно новшество, указанное в постановлении, — это автоматическое взятие на военный учет мужчины, если его нет в реестре. При этом проходить ВЛК не нужно.

Также поясняется, что Реестр будет автоматически формировать постановления о нарушении военного учета, тогда как раньше это делалось после решения ТЦК и СП. Учитывая это, возможные ошибочные постановления, если данные не актуализировали или есть ошибки. В статье объяснили, что это противоречит действующему законодательству, поскольку протокол должен выписываться военком и только тогда информация о нарушении появляется в реестре: не ясно, как разрешат это противоречие.