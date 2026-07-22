Молдова и Германия упростили взаимное признание официальных документов.

МИД сообщает, что с 17 июля 2026 года Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года, отменяющая требование консульской легализации иностранных официальных документов, начала применяться и в отношениях между Молдовой и ФРГ.

Это стало возможным после того, как Федеративная Республика Германия отозвала оговорку, сделанную в 2007 году при присоединении Республики Молдова к Конвенции об апостиле. Благодаря этому положения конвенции теперь в полной мере применяются в отношениях между двумя государствами, передает noi.md

Для граждан Республики Молдова это означает упрощение и ускорение административных процедур. Все документы, которые до настоящего времени требовали процедуры консульской легализации, теперь смогут использоваться на территории Молдовы и Германии при наличии только апостиля, проставленного компетентным органом страны, выдавшей документ. В Республике Молдова таким компетентным органом является Министерство юстиции.

Новые правила существенно упростят процедуру для граждан. Больше не потребуется обращаться в различные государственные органы или дипломатические представительства для консульской легализации документов, что позволит сократить временные и финансовые затраты.

Министерство иностранных дел приветствовало это решение, отметив, что оно облегчит использование официальных документов между Республикой Молдова и Германией и принесет практическую пользу гражданам обеих стран.