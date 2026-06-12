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vietnam
12 Июня 2026, 15:12
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Мощный торнадо обрушился на Средний Запад США: сотни тысяч людей без электричества

Как сообщает Fox News, наиболее сильно пострадал город Стритор в штате Иллинойс. Местные власти призвали жителей без крайней необходимости не покидать укрытия.

Мощный торнадо обрушился на Средний Запад США: сотни тысяч людей без электричества.
Мощный торнадо обрушился на Средний Запад США: сотни тысяч людей без электричества.

В штате Индиана, в городе Меррилвилл, также зафиксированы разрушения. Из-за поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи движение на дорогах было перекрыто. Стихия оставила без света сотни тысяч людей. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы, передает vietnam.vn

Власти Среднего Запада США выпустили предупреждение о новой волне сильных штормов и возможности возникновения торнадо вечером 11 июня.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 10 июня получила более 10 сообщений о торнадо в северной части штатов Миссури, Айова, Канзас и Иллинойс. По всему региону были повалены деревья и оборваны линии электропередач.

В Де-Мойне, штат Айова, 54-летний мужчина скончался в приюте для бездомных в парке после того, как на него упало дерево во время сильной бури. Мужчина был обнаружен в критическом состоянии утром 11 июня и скончался на месте происшествия. Сообщений о других погибших или пострадавших в результате бури пока не поступало.

11 июня продолжалась неблагоприятная погода. Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о торнадо для некоторых районов Иллинойса, Индианы, Айовы, Миссури и Висконсина. Сильные штормы вызвали задержки или отмены рейсов в аэропортах нескольких городов, включая Чикаго, Филадельфию и Ньюарк (Нью-Джерси). Районы на северо-востоке и в Среднеатлантическом регионе также сильно пострадали от высоких температур и влажности.

Жители Спрингфилда, штат Иллинойс, сообщили, что поздно вечером 10 июня на этот район обрушился торнадо. Два здания приюта для животных, принадлежащего Федерации защиты животных, в Спрингфилде получили серьёзные повреждения.

Сообщается также о повреждениях в международном аэропорту имени Авраама Линкольна в Спрингфилде.

Источник
vietnam
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