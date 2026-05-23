Эль-Ниньо изменит прогноз ураганов в 2026 году.

Сезон ураганов в Атлантическом океане, который традиционно длится с июня по ноябрь, в текущем 2026 году обещает быть заметно спокойнее, чем обычно. Американские синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований объявили, что количество разрушительных тропических штормов в регионе, скорее всего, снизится. Последний раз специалисты давали подобный обнадеживающий прогноз более 10 лет назад, в 2015 году. Однако эксперты метеорологической службы призывают людей не терять бдительность и не расслабляться раньше времени. Ведь для масштабной катастрофы в густонаселенных прибрежных районах вполне достаточно всего одного мощного циклона, который сумеет прорваться к суше, пишет phys.org

Влияние Эль-Ниньо

Главной причиной нынешнего затишья ученые называют Эль-Ниньо — знаменитую естественную фазу глобального климатического цикла, которая сейчас активно набирает силу. Это масштабное природное явление кардинально меняет погоду по всему земному шару, вызывая в одних регионах аномальные засухи, а в других — затяжные проливные дожди. В Атлантическом океане Эль-Ниньо запускает сильнейшие вертикальные ветры. Эти воздушные потоки разрушают зарождающиеся штормовые системы еще до того, как они успевают набрать критическую мощь.

Даже с учетом защитного эффекта Эль-Ниньо, грядущий сезон принесет от восьми до 14 штормов. По оценкам синоптиков, как минимум три из них превратятся в полноценные ураганы со скоростью ветра более 178 километров в час.

При этом на противоположной стороне планеты — в восточной и центральной частях Тихого океана, где сезон стартовал еще в середине мая, — ситуация выглядит зеркально. Там активизация Эль-Ниньо, наоборот, подстегнет стихию. Метеорологи оценивают вероятность повышенной штормовой активности в Тихом океане в 70%, а это значит, что под мощный удар потенциально могут попасть Мексика и Гавайские острова.

Разогретая планета

Прогнозировать поведение стихии с каждым годом становится все сложнее из-за глобального потепления, которое провоцирует загрязнение атмосферы от сжигания ископаемого топлива. Аномально высокая температура поверхности воды в Атлантике способна полностью заглушить и свести на нет все успокаивающее влияние Эль-Ниньо. Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) предупреждают, что из-за изменения климата по вине человека вероятность зарождения суперураганов выросла сразу в четыре раза. В условиях перегретой планеты штормы могут как мгновенно набирать чудовищную силу, так и непредсказуемо затихать.

Ярким примером климатического хаоса стал прошлый 2025 год, когда на Атлантику обрушились четыре разрушительных урагана. Последним из них стала катастрофическая «Мелисса», которая растерзала Ямайку и вошла в историю как один из самых мощных ураганов за все время наблюдений. Из-за перегретых вод Карибского моря «Мелисса» моментально достигла максимальной, пятой категории опасности. Метеорологи признают, что стопроцентной уверенности в поведении стихии быть не может, поэтому жителям побережий нужно заранее готовить убежища и запасы.