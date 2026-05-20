Reuters: США выдвинули обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на чиновника из американской администрации. В чем конкретно состоит обвинение, агентство не уточняет.

До этого газета The New York Times писала, что обвинения против 94-летнего Рауля Кастро могут быть связаны с делом 30-летней давности. В 1996 году кубинское правительство сбило два самолета, принадлежавшие гуманитарной организации.

NYT писала, что высокопоставленные чиновники США допускают захват бывшего лидера Кубы по венесуэльскому сценарию. В январе американские силы нанесли удары по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу, а затем вывезли их из страны. Politico писало, что в США начали обсуждать потенциальные боевые действия на Кубе. По словам источников издания, сейчас США относятся к проведению военной операции намного серьезнее, чем раньше.