Мир может столкнуться с повторением кризиса 2008 года.

Аналитики консалтинговой компании Rapidan предупредили о риске дальнейшего роста цен на нефть на фоне нестабильности мирового рынка. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Какой сценарий прогнозируют аналитики

Базовый прогноз Rapidan предусматривает возобновление работы водного маршрута уже в июле. В таком случае мировой спрос на нефть может снизиться в среднем на 2,6 миллиона баррелей в сутки.

На этом фоне стоимость эталонной нефти марки Brent, как ожидается, летом приблизится к отметке около 130 долларов за баррель.

Что будет при дальнейшем ухудшении ситуации

Эксперты считают, что продолжение перебоев с поставками способно усилить давление на рынок в августе и сентябре. Для компенсации дефицита потребуется еще более существенное сокращение спроса.

В Rapidan не исключают, что последствия могут оказаться настолько серьезными, что в 2026 году мировое потребление нефти сократится в годовом выражении. Некоторые ведущие аналитические центры уже прогнозируют редкое снижение глобального спроса на сырье.

Почему цены продолжают расти

С конца февраля нефть подорожала почти вдвое. Причиной стала война между США, Израилем и Ираном, которая усилила напряженность на мировых рынках и спровоцировала опасения относительно ускорения инфляции и замедления экономического роста.

"Текущая макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х годах или в 2007–2008 годах", — отметили аналитики Rapidan.

При этом они подчеркнули, что дальнейший рост цен на нефть способен усилить финансовые и макроэкономические риски.

Рынок может столкнуться с дефицитом

По оценкам компании, если восстановление поставок затянется до августа, дефицит нефти в третьем квартале может достичь около 6 миллионов баррелей в сутки.

Даже при частичном восстановлении поставок в начале августа рынок еще некоторое время будет испытывать давление, поскольку запасы сырой нефти продолжат сокращаться, а добыча в странах Персидского залива будет восстанавливаться постепенно.