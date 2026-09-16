Сибига: Путин хочет спровоцировать миграцию в Европу, вызвав продовольственный кризис.

Глава МИД Украины заявил, что план Владимира Путина заключается в провоцировании новой волны миграции в Европу из-за продовольственного кризиса, вызванного блокадой украинского экспорта через Черное море.

Как указал Сибига, это также угрожает странам Африки, Ближнего Востока и Азии, передает eurointegration.com.ua

По его словам, такими действиями Москва, в частности, планирует дестабилизацию Европы.

"Путин делает ставку на то, что голод и нехватка продовольствия могут вызвать приток мигрантов. Именно этого он и добивается, особенно в преддверии выборов в странах-членах ЕС в следующем году. Путин знает, что миграция – один из самых острых и противоречивых вопросов в европейских предвыборных кампаниях", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины убежден, что Путин будет использовать все доступные методы для увеличения миграции в Европу – блокада Чёрного моря является лишь одним из них.

"Москва считает, что её стратегия создаст напряжённость, посеет раздор, укрепит радикальные антиевропейские движения и, в конечном итоге, ослабит поддержку Украины со стороны Европы. Именно поэтому поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины и восстановление свободы судоходства в Черном море имеют стратегическое и жизненно важное значение как для Европейского Союза, так и для всего международного сообщества", – подчеркнул Сибига.

В этом контексте он заявил о необходимости принятия срочных мер для обеспечения бесперебойного коммерческого судоходства из украинских морских портов, разработки всех возможных альтернативных маршрутов и механизмов транспортировки грузов через ЕС, а также оказания максимальной поддержки украинским фермерам.

"Еще одним важнейшим приоритетом является разработка и совместная реализация общеевропейской стратегии противодействия российским кампаниям дезинформации, вмешательства и манипуляций. Украина готова поделиться своим ценным опытом", – резюмировал Сибига.