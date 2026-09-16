16 Сентября 2026, 20:28
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Макрон потребовал от кабмина Франции «полной мобилизации» в поставках топлива.
Макрон потребовал от кабмина Франции «полной мобилизации» в поставках топлива
Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» для обеспечения поставок топлива и сдерживания роста цен.
Об этом заявила официальный представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания Совета министров, передает lefigaro.fr
По ее словам, приоритетным вопросом является логистика: Макрон хочет «обезопасить эти поставки, обезопасить объемы» в ближайшие дни и недели, в том числе за счет диверсификации стран-поставщиков.
Париж также добивается большей гибкости от европейских партнеров, добавила Брежон. Она допустила возможность получить дополнительную регуляторную свободу для нефтеперерабатывающих заводов, чтобы «немного смягчить систему» и упростить перемещение топлива.