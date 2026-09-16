theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
16 Сентября 2026, 20:28
2 712
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Макрон потребовал от кабмина Франции «полной мобилизации» в поставках топлива

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» для обеспечения поставок топлива и сдерживания роста цен.

Макрон потребовал от кабмина Франции «полной мобилизации» в поставках топлива.
Макрон потребовал от кабмина Франции «полной мобилизации» в поставках топлива.

Об этом заявила официальный представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания Совета министров, передает lefigaro.fr

По ее словам, приоритетным вопросом является логистика: Макрон хочет «обезопасить эти поставки, обезопасить объемы» в ближайшие дни и недели, в том числе за счет диверсификации стран-поставщиков.

Париж также добивается большей гибкости от европейских партнеров, добавила Брежон. Она допустила возможность получить дополнительную регуляторную свободу для нефтеперерабатывающих заводов, чтобы «немного смягчить систему» и упростить перемещение топлива.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте