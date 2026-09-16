Макрон потребовал от кабмина Франции «полной мобилизации» в поставках топлива.

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» для обеспечения поставок топлива и сдерживания роста цен.

Об этом заявила официальный представитель правительства Мод Брежон по итогам заседания Совета министров, передает lefigaro.fr

По ее словам, приоритетным вопросом является логистика: Макрон хочет «обезопасить эти поставки, обезопасить объемы» в ближайшие дни и недели, в том числе за счет диверсификации стран-поставщиков.

Париж также добивается большей гибкости от европейских партнеров, добавила Брежон. Она допустила возможность получить дополнительную регуляторную свободу для нефтеперерабатывающих заводов, чтобы «немного смягчить систему» и упростить перемещение топлива.