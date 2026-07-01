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euractiv
11 Июля 2026, 09:49
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Минобороны Румынии: У страны появился новый военный корабль

Министр обороны Румынии Раду Мируцэ после завершения саммита НАТО в Анкаре не полетел домой самолетом, как большинство участников встречи, а отправился в Констанцу на новом корвете румынских военно-морских сил.

Минобороны Румынии: У страны появился новый военный корабль.
Минобороны Румынии: У страны появился новый военный корабль.

Как сообщает euractiv.com, министр пересек Черное море на корвете класса Hisar, построенном в Турции. Это новейший боевой корабль, поступивший на вооружение румынского флота.

По словам министра, этот рейс имеет для него особое значение, поскольку именно он подписал документы о принятии корабля на вооружение военно-морских сил Румынии.

Построенный в Турции корвет стал одним из первых крупных результатов расширяющегося оборонно-промышленного сотрудничества между Бухарестом и Анкарой. Корабль оснащен боевой информационно-управляющей системой ADVENT компании Havelsan. 

Таким образом, Румыния стала первой страной НАТО, принявшей на вооружение турецкую систему управления и командования.

Корветом будет управлять румынский экипаж, прошедший подготовку у турецких специалистов. 

Источник
euractiv
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