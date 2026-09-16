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moscowtimes
16 Сентября 2026, 19:05
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Минюст США: Спецслужбы РФ готовили убийства российских оппозиционеров и диверсии

Прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения группе людей, которая работала на разведку РФ, вербовала исполнителей для диверсий на объектах гражданской и военной инфраструктуры в Европе, а также готовила убийства оппозиционеров.

Минюст США: Спецслужбы РФ готовили убийства российских оппозиционеров и диверсии.
Минюст США: Спецслужбы РФ готовили убийства российских оппозиционеров и диверсии.

Об этом сообщил генеральный прокурор США Тодд Бланш на брифинге в Белом доме. «Наша задача — не позволить противникам Америки совершать насилие и террор на американской земле. И именно это мы и делаем благодаря работе ФБР и прокуроров Министерства юстиции», — отметил Бланш, пишет themoscowtimes.com

Согласно рассекреченным американским Минюстом материалам дела, этим летом группа завербовала человека для убийства известного российского оппозиционера, проживающего в США. В отчете ведомства он обозначен как «Жертва-1». За его устранение исполнителю обещали $40 тыс. В прошлом году те же лица искали исполнителя для убийства другого российского оппозиционного деятеля в Литве («Жертва-2»). Кроме того, в 2024 году представители группы координировали подготовку диверсий в столице Чехии Праге и еще один теракт в Литве. Руководителями агентурной сети следствие считает 63-летнего бывшего полковника российских спецслужб Юрия Храмеева и его сына, 27-летнего офицера ФСБ Кирилла Храмеева.

В руководящий состав также входил живущий в России 35-летний гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути. Кроме того, в группу входили 35-летний кубинец Яидель Дельгадо Суарес и 22-летний гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро. 

«Эти обвиняемые, по данным следствия, действовали как часть глобальной сети наемных убийц, которая простиралась до границ Соединенных Штатов, пытаясь вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по указанию Кремля», — отметил помощник генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

Все пятеро подозреваемых в настоящее время находятся на свободе. Их обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма (до 20 лет лишения свободы), а троих из них — Юрия Храмеева, Суареса и Кастро — в сговоре с целью совершения убийства по заказу (до 10 лет лишения свободы).

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Источник
moscowtimes
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