Миллионы европейцев ищут работу, не зная, какую зарплату им могут предложить.

Как понять, справедливо ли вам платят? Во многих регионах Европы у работников по‑прежнему мало информации о том, сколько платят за ту или иную работу и как их зарплаты соотносятся с доходами тех, кто выполняет аналогичные обязанности, передает euronews.com

Директива ЕС о прозрачности оплаты труда призвана изменить эту ситуацию: она обязывает работодателей быть более открытыми в вопросах зарплат и помогает укрепить принцип равной оплаты за равный труд.

Документ должен способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда в ЕС, который сейчас составляет 11%. По данным Евростата, это означает, что валовой почасовой заработок женщин в среднем на 11% ниже, чем у мужчин.

Для многих женщин неисполнение директивы может напрямую сказаться на их ежегодном доходе.

Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) считает, что отсутствие прозрачности в оплате труда обходится женщинам как минимум в 4,8 млрд евро в год по всему ЕС, а эта сумма может вырасти до 7,2 млрд евро — что эквивалентно от 465 до 700 евро в год на одну женщину.

Страны ЕС обязаны внедрить новые правила до 7 июня 2026 года, однако большинство, судя по всему, не успеет уложиться в этот срок.

Какие страны ЕС уже внедрили директиву о прозрачности оплаты труда? Какова текущая ситуация в тех, кто отстаёт? И в каких странах Европы уровень прозрачности зарплат в вакансиях сегодня самый высокий?

Шесть стран ЕС пока не предприняли никаких шагов

Согласно трекеру внедрения, который ведёт международная юридическая фирма Addleshaw Goddard, по состоянию на май 2026 года 6 из 27 стран ЕС ещё не сделали ни одного шага к реализации директивы.

Это Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Люксембург и Португалия.

В сентябре 2025 года таких стран было десять.

Швеция представила законопроект, однако в марте 2026 года правительство приостановило его рассмотрение на неопределённый срок, сославшись на значительную административную нагрузку, которую директива возлагает на работодателей.

В Германии обновление законодательства ожидается в 2026 году. В Чехии, Финляндии, Греции, Словении и Испании также ожидается внесение соответствующих законопроектов.

Десять стран опубликовали проекты законов

Десять стран ЕС уже опубликовали проекты законов, хотя они находятся на разных стадиях рассмотрения. Это Кипр, Дания, Эстония, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Румыния.

Три страны — Бельгия, Мальта и Польша — частично реализовали директиву.

В Словакии парламент 15 апреля 2026 года одобрил закон о равной оплате труда, который вступит в силу 7 июня 2026 года.

Реальная неопределённость во Франции

«Во Франции очень вероятно, что срок 7 июня соблюдён не будет. Это создаёт серьёзную неопределённость, и даже после принятия закона ключевые элементы придётся дополнительно прописывать в отдельных подзаконных актах, без какого‑либо ясного графика», — рассказал Euronews Business Жереми Побель, партнёр по трудовому праву французского офиса Addleshaw Goddard.

Он отметил, что решающим является фактор заблаговременной подготовки: компании уже сейчас должны предпринимать шаги — составлять карту категорий должностей, проводить аудит систем и структуры оплаты труда и выявлять существующие разрывы, а главное, внимательно следить за ходом законодательного процесса.

Что будет в Германии?

«Пропущенные сроки внедрения не создают удобной правовой паузы. Они формируют переходный период, когда у компаний ещё нет чётких национальных правил, но суды, сотрудники и производственные советы уже ориентируются на направление, заданное директивой», — сказала в интервью Euronews Business Марейке ван дер Мост, партнёр по трудовому праву в немецком офисе Addleshaw Goddard.

По её словам, сложность для работодателей не только в том, что немецкий закон запаздывает. Им приходится принимать решения о зарплатах, отвечать на вопросы сотрудников и готовиться к судебным спорам в период, когда будущие стандарты уже обозначены, но национальная нормативная база ещё не сформирована.

Прозрачность зарплат в объявлениях о работе

По данным глобальной платформы по найму Indeed, прозрачность зарплат в объявлениях о вакансиях постепенно повышается во многих европейских странах.

По состоянию на март 2026 года лидером была Великобритания, где уровень прозрачности достигал 56%, хотя в мае 2025 года он составлял 65%.

Нидерланды (48%) и Франция (43%) превышают отметку в 40%. Ирландия (39%) и Италия (36%) ненамного отстают; при этом Италия значительно продвинулась по сравнению с маем 2025 года, когда показатель равнялся 23%.

Испания и Германия, напротив, находятся в нижней части рейтинга: сведения о зарплате указаны всего в 17% и 12% объявлений о работе соответственно.

Данные Indeed также показывают, что большинство стран ЕС не успеют выполнить директиву о прозрачности оплаты труда в установленный срок.

Аналитика Indeed Hiring Lab демонстрирует реальные последствия для работников и экономик, включая сохранение гендерного разрыва в оплате.

Соискатели подают отклики вслепую

Indeed подчёркивает, что из‑за задержек подавляющее большинство европейских работников по‑прежнему откликаются на вакансии, не зная, какую зарплату им предлагают.

«Оплата труда — главный фактор, который побуждает людей искать новую работу. И всё же по всей Европе именно эту информацию чаще всего не указывают в объявлениях. Соискатели подают отклики вслепую — и наше исследование показало, что последствия этого глубже и разнообразнее, чем мы предполагали», — говорит экономист рынка труда ЕС в Indeed Hiring Lab Лиза Файст.

«Несмотря на все негативные последствия, у работодателей, которые выбирают прозрачность, есть шанс. Те, кто действует уже сейчас, могут укрепить доверие со стороны кандидатов, повысить качество откликов и сделать свои стратегии найма более устойчивыми в будущем», - указывает эксперт.