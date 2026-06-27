Миллионеры больше не скупают бренды: в моду входит "наследственный туризм".

Согласно новому исследованию, в этом году расходы на роскошь продемонстрируют оживление, однако главным двигателем рынка станут не дорогие вещи, а уникальные впечатления.

Об этом сообщает CNBC, передает news.am

После двух лет спада мировые продажи персональных предметов роскоши в 2026 году вырастут на 1–4% и составят от 365 до 373 миллиардов евро (от $413,6 млрд до $422,7 млрд).

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает сдерживать продажи. Так, Дубай (ОАЭ), бывший до начала конфликта с Ираном одним из самых быстрорастущих люксовых рынков в мире, сильно зависит от туризма и пока не демонстрирует признаков восстановления. В отчете отмечается, что если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, а спрос в Китае укрепится, сектор роскоши может показать еще более уверенный рост.

При этом США впервые с 2021 года возглавили список стран с самыми высокими темпами роста продаж люксовых товаров. Эксперты связывают это с активизацией так называемых «амбициозных потребителей» (мидл-класс, стремящийся к атрибутам роскоши).

Время, доступ и смысл вместо логотипов

В то же время приоритеты и расходы богатых людей по всему миру кардинально меняются. Путешествия, закрытые мероприятия и гастрономический опыт выходят на первый план, вытесняя демонстративное потребление. Пока продажи люксовых вещей балансируют в пределах 1–4% роста, сектор впечатлений уверенно стремится к показателям в 3–7%. Количество бронирований в ресторанах, сфере досуга и развлечений в этом году подскочило почти на 30%.

«В сфере экспериментального люкса мы наблюдаем поразительную устойчивость. Спрос сосредоточен в категориях, которые предлагают то, что невозможно легко купить за деньги: время, уникальный доступ и глубокий смысл», — отмечает Клаудия Д’Арпицио, старший партнер Bain & Co. — «Роскошь все больше ассоциируется с тем, как люди живут, а не с тем, чем они владеют».

В тренде — «иммерсивные странствия» и круизы

Среди богатых путешественников стремительно растет интерес к нетрадиционным и менее многолюдным направлениям (рост на 20%). Набирает популярность концепция «иммерсивного странствия» (immersive wayfaring) — индивидуальные путешествия в размеренном темпе, глубоко укорененные в изучении местных традиций и скрытых от массового туриста мест.

Аналитики также зафиксировали появление нового феномена — «наследственного туризма» (inheritourism). Это явление, когда состоятельные семьи отправляются в поездки полным составом, а представители поколения Z (зумеры) полностью перенимают туристические вкусы и премиальные предпочтения своих родителей.

Особый бум переживают морские круизы, привлекающие как лояльных клиентов, так и огромное количество новичков. В сфере высокой кухни и деликатесов теперь доминирует подход «меньше, но лучше», а мировой рынок изящных искусств после затишья снова возвращается к росту.

«Потребители не просто стали тратить больше — они начали тратить иначе, охотясь за моменты, которые кажутся им глубоко личными и аутентичными», — резюмирует Д’Арпицио.