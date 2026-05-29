В Болгарии строят новую трассу, которая позволит туристам сократить на час путь в Грецию.

Только на этом участке водители смогут экономить от 45 минут до одного часа в пути, сообщает libertatea.ro

Больше всего выиграют туристы, которые едут на север Греции — на острова Тасос, Самотраки или в город Кавала, то есть те, кто пересекает Болгарию в направлении КПП Маказа.

Строительство участка длиной 40,14 км между городами Русе и Бяла началось в минувшую среду, сообщило Министерство регионального развития Болгарии.

В общей сложности автомагистраль Русе — Велико-Тырново будет иметь длину 132,84 км и разделена на три участка:

— Русе — Бяла (40,14 км),

— объездная дорога Бялы (35,4 км, работы начались в 2023 году),

— Бяла — Велико-Тырново (57,2 км).

Когда трассу в Болгарии могут завершить

Автомагистраль Русе — Велико-Тырново является важным проектом европейской дорожной сети. Часть финансирования обеспечивается Евросоюзом в рамках Программы транспортной связанности, которая предусматривает более 524 млн евро.

Ожидается, что первые два участка до Бялы откроют для движения в 2028–2029 годах.

Полностью скоростная трасса до Велико-Тырново должна быть завершена примерно к 2030 году.