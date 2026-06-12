Миграционный пакт в ЕС вступил в силу: нелегалов смогут высылать в третьи страны.

Теперь получить убежище в странах ЕС станет труднее, а уезжать в случае неудачной попытки придется быстрее. Но полностью проблему беженцев этот программный документ пока не решает. Мощная волна иммиграции накрыла континент еще в 2010-е, и пока политики и чиновники согласовывали единый ответ, миграционная повестка успела превратиться из проблемы на внешних границах во внутриполитический вызов, передает oxu.az

«С новыми правилами у нас будет больше контроля над теми, кто может приехать в ЕС, кто может остаться и кто должен уехать. Мы наводим порядок в Европе» — так новый порядок описывает еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Исторический документ, который существенно меняет европейскую миграционную систему, был принят еще в 2024 году. Еще два года странам дали на подготовку к его реализации.

Вот основные элементы реформы.

Во-первых, обязательный скрининг граждан третьих стран на внешних границах и сбор или сверка биометрических данных. Опираясь на единую и обновленную базу данных отпечатков пальцев Eurodac, страны смогут выявлять повторные заявки и бороться с незаконным перемещением просителей внутри ЕС.

Во-вторых, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны станут быстрее и жестче. Те, кто не имеет права на гуманитарную защиту, больше не смогут годами на пособии ждать отказа — часть заявлений рассмотрят еще до въезда в ЕС.

В-третьих, страны ЕС договорились помогать друг другу с релокацией беженцев, деньгами или операционной поддержкой. Раньше основную ответственность за мигранта несло то государство, которое первым приняло его заявку на убежище.

Кроме того, пакт можно «надстраивать» дополнительными актами — например, списком безопасных стран или отдельным документом по системе возвращения из ЕС. Сейчас Брюссель согласовывает возможность создания «хабов возврата» — внешних центров за пределами ЕС, куда будут высылать заявителей, не получивших права на убежище в ЕС. В числе стран, где могли бы разместиться такие центры, в европейской прессе назывались Албания, страны Африки, а также Казахстан и Узбекистан, но последние уже заявили, что своего согласия не давали. Во сколько может обойтись передача мигрантов на аутсорс и почему европейские налогоплательщики должны это финансировать, пока что тема для активных дискуссий.

Начало применения нового пакта о миграции и убежище — настоящая веха в истории европейской интеграции. Ключевые решения в миграционной политике десятилетиями оставались за национальными правительствами, и только с конца 1990-х ЕС постепенно выстраивал общую систему убежища. С принятием в 2009 году Лиссабонского договора единую систему миграционных процедур и солидарности закрепили документально.

Но к 2015 году стало ясно, что на практике система не работает: только за один год заявки на убежище подали более 1,25 млн человек. В апреле того же года Европу потрясла трагедия в Средиземном море, когда на пути к итальянскому острову Лампедуза затонуло судно с 800 мигрантами из Африки.

Тогда европейским лидерам пришлось согласовывать как экстренные меры реагирования, так и системные усилия по четырем направлениям: предупреждение нелегального пересечения границ ЕС, спасение терпящих бедствие в Средиземном море, совершенствование политики интеграции легальных мигрантов и реформа системы предоставления убежища. Всего в 2015–2025 годах заявления о предоставлении международной защиты впервые подали более 8,6 млн человек.

Ирония в том, что все последние годы новый пакет документов критикуют как за чрезмерную мягкость, так и за чрезмерную жесткость.

Если правозащитники обвиняли законодателей в «отбрасывании европейского права на десятилетия назад», то консервативные политики, наоборот, ругают правительства собственных стран за потакание Брюсселю и излишнюю солидарность с соседями по ЕС. Учитывая, как подогревают темы национальной идентификации и борьбы с миграцией крайне правые силы в ЕС и президент США Дональд Трамп по ту сторону Атлантики, неудивительно, что европейские лидеры в итоге выбрали более жесткий подход к миграционной реформе, сосредоточившись не на решении проблемы миллионов перемещенных лиц, а на контроле и скорейшей высылке.