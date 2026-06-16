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16 Июня 2026, 16:07
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МИД Ирана подтвердил постепенную отмену морской блокады США

США начали снимать морскую блокаду иранских портов. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи.

МИД Ирана подтвердил постепенную отмену морской блокады США.
МИД Ирана подтвердил постепенную отмену морской блокады США.

По словам дипломата, снятие морской блокады уже началось и успешно вступило в оперативную фазу, передает агентство ISNA

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что морской коридор уже частично открыли. По его словам, суда начинают движение из Ормузского пролива, некоторые из них загружены нефтью. Это подтвердили и иранские СМИ. По данным Tasnim, линию блокады США в Ормузском проливе пересекли несколько судов: как минимум два из них перевозят товары первой необходимости, еще три — везут нефть.

Fars писало о двух танкерах, которые пересекли зону блокады. Одно из этих судов относится к классу супертанкеров — сейчас оно движется по международным водам в направлении иранских портов. Другое, полностью загруженное иранской нефтью, прошло через Оманский залив и сейчас направляется в пункт назначения. Также агентство сообщало о судне с кормом для скота, которое тоже пересекло зону контроля США.

Возобновление судоходства по Ормузскому проливу — одно из условий мирной сделки США и Ирана. Полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии.

Источник
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