theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
22 Июля 2026, 07:27
17 943
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти решили расширить аэропорт Кишинева вместо строительства нового терминала

Власти отказались от идеи строительства нового терминала Международного аэропорта Кишинева стоимостью более 150 млн евро и решили расширить существующую инфраструктуру. Об этом заявил и.о. министра инфраструктуры Владимир Боля.

Власти решили расширить аэропорт Кишинева вместо строительства нового терминала.
Власти решили расширить аэропорт Кишинева вместо строительства нового терминала.

По его словам, правительство рассматривало два варианта: разработку технико-экономического обоснования для строительства нового терминала, что заняло бы не менее полутора лет, либо расширение уже существующего аэропорта, пишет bani.md

Боля пояснил, что на решение также повлияли прогнозы относительно изменения пассажиропотока после окончания войны в Украине. В настоящее время от 25% до 40% пассажиров аэропорта Кишинева составляют граждане Украины — в зависимости от времени года.

«Даже если в 2026 году мы превысим отметку в 7 миллионов пассажиров, после окончания войны в Украине вполне естественно, что значительная часть украинцев вновь начнет пользоваться своими аэропортами. В этих условиях мы ожидаем, что естественный пассажиропоток аэропорта Кишинева стабилизируется на уровне примерно 4–4,5 млн пассажиров в год», — заявил министр.

По словам чиновника, строительство нового терминала потребовало бы значительных затрат на возведение, эксплуатацию и погашение кредитов, что неизбежно привело бы к повышению аэропортовых сборов и, как следствие, к удорожанию авиабилетов.

В качестве примера Боля привел аэропорт Ясс. По его словам, после строительства нового терминала, профинансированного за счет кредитов на сумму более 100 млн евро, аэропортовые сборы были увеличены, а пассажиропоток сократился с 2,9 млн до 2,2 млн человек.

Вместо этого аэропорт Кишинева будет расширен примерно на 5 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта оценивается в 7,5–8 млн евро. Работы предусматривают создание дополнительных коммерческих площадей, складских помещений, лаунж-зон и других объектов инфраструктуры для пассажиров.

Как отметил министр, инвестиции будут полностью профинансированы за счет доходов аэропорта без привлечения кредитов, что позволит сохранить действующий уровень аэропортовых сборов.

«Это означает, что мы не будем повышать сборы для авиакомпаний, а билеты останутся доступными для граждан Республики Молдова», — подчеркнул Боля.

Он также сообщил, что процедура выбора подрядчика находится на стадии оценки заявок после повторного объявления тендера в июне. Начало работ по расширению терминала запланировано на октябрь–ноябрь 2026 года.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте