Власти решили расширить аэропорт Кишинева вместо строительства нового терминала.

Власти отказались от идеи строительства нового терминала Международного аэропорта Кишинева стоимостью более 150 млн евро и решили расширить существующую инфраструктуру. Об этом заявил и.о. министра инфраструктуры Владимир Боля.

По его словам, правительство рассматривало два варианта: разработку технико-экономического обоснования для строительства нового терминала, что заняло бы не менее полутора лет, либо расширение уже существующего аэропорта, пишет bani.md

Боля пояснил, что на решение также повлияли прогнозы относительно изменения пассажиропотока после окончания войны в Украине. В настоящее время от 25% до 40% пассажиров аэропорта Кишинева составляют граждане Украины — в зависимости от времени года.

«Даже если в 2026 году мы превысим отметку в 7 миллионов пассажиров, после окончания войны в Украине вполне естественно, что значительная часть украинцев вновь начнет пользоваться своими аэропортами. В этих условиях мы ожидаем, что естественный пассажиропоток аэропорта Кишинева стабилизируется на уровне примерно 4–4,5 млн пассажиров в год», — заявил министр.

По словам чиновника, строительство нового терминала потребовало бы значительных затрат на возведение, эксплуатацию и погашение кредитов, что неизбежно привело бы к повышению аэропортовых сборов и, как следствие, к удорожанию авиабилетов.

В качестве примера Боля привел аэропорт Ясс. По его словам, после строительства нового терминала, профинансированного за счет кредитов на сумму более 100 млн евро, аэропортовые сборы были увеличены, а пассажиропоток сократился с 2,9 млн до 2,2 млн человек.

Вместо этого аэропорт Кишинева будет расширен примерно на 5 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта оценивается в 7,5–8 млн евро. Работы предусматривают создание дополнительных коммерческих площадей, складских помещений, лаунж-зон и других объектов инфраструктуры для пассажиров.

Как отметил министр, инвестиции будут полностью профинансированы за счет доходов аэропорта без привлечения кредитов, что позволит сохранить действующий уровень аэропортовых сборов.

«Это означает, что мы не будем повышать сборы для авиакомпаний, а билеты останутся доступными для граждан Республики Молдова», — подчеркнул Боля.

Он также сообщил, что процедура выбора подрядчика находится на стадии оценки заявок после повторного объявления тендера в июне. Начало работ по расширению терминала запланировано на октябрь–ноябрь 2026 года.