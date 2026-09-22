Мадьяр против строительства на территории Венгрии хранилища нефти для Украины

Глава правительства Венгрии Петер Мадьяр назвал угрозой планы строительства хранилища нефти для Украины на венгерской территории. Меморандум о строительстве в сентябре подписали украинский «Нафтогаз» и венгерская MOL.

Мадьяр, выступая 21 сентября в парламенте, заявил, что строительства не будет до тех пор, пока у власти находится его партия «Тиса». По словам премьер-министра, он уведомил руководство MOL о своей позиции и напомнил, что государство владеет в этой компании долей в 25%, пишет meduza.io со ссылкой на nepszava.hu

О подписании меморандума с MOL 20 сентября объявил глава «Нафтогаза» Сергей Федоренко. Соглашение подписали в рамках Карпатского экономического форума. Меморандум предусматривает строительство хранилища для нужд Украины недалеко от венгерско-украинской границы.

«В условиях постоянных российских атак на нашу топливную инфраструктуру диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов — это вопрос стабильности всего рынка», — написал Федоренко в фейсбуке.

Власти Венгрии утверждают, что правительство не санкционировало переговоры MOL о строительстве хранилища. В MOL, в свою очередь, подчеркивают, что речь идет лишь о предварительной договоренности, а процесс подготовки проекта займет годы.

В MOL также напомнили, что компания занимается хранением нефти на территории Венгрии в интересах как других стран ЕС, так и государств, не входящих в Евросоюз.