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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 14:33
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Уровень воды в Новоднестровском водохранилище за две недели снизился на 45 сантиметров

Средний приток воды сейчас почти втрое меньше объема, который ежедневно сбрасывают в Днестр, сообщили в администрации Apele Moldovei.

Уровень воды в Новоднестровском водохранилище за две недели снизился на 45 сантиметров.
Уровень воды в Новоднестровском водохранилище за две недели снизился на 45 сантиметров.

С 1 по 13 сентября средний приток в водохранилище составлял всего 22,7 кубометра в секунду. При этом сброс воды сохранялся на уровне 60 кубометров в секунду — такой режим Днестровская комиссия установила 28 августа, передает rupor.md

Из-за этой разницы запасы водохранилища продолжают сокращаться ускоренными темпами. Если 1 сентября уровень воды составлял 111,83 метра, то к 14 сентября он опустился до 111,38 метра.

Ситуация с притоком остается нестабильной. 1 сентября он составлял 35 кубометров в секунду, 6 сентября упал до 16, а 13 сентября достиг лишь 19 кубометров в секунду.

Недавние дожди в Молдове ситуацию не исправили. В верхней части бассейна Днестра на территории Украины осадков оказалось недостаточно для пополнения водохранилища.

Сегодня, 14 сентября, Днестровская комиссия проведет новое заседание. Его участники рассмотрят ситуацию и должны принять дополнительные решения по режиму использования воды.

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Источник
rupor.md logorupor
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