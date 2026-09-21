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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Сентября 2026, 07:18
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Мадьяр: Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не является членом формата "Карпатской восьмерки", инициированного Украиной и направленного на укрепление сотрудничества между странами Карпатского региона.

Мадьяр: Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке".
Мадьяр: Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке".

Об этом Мадьяр заявил во время выступления в парламенте, его цитирует HVG, пишет eurointegration.com.ua

Венгерский премьер заявил, что Будапешт получил от Украины приглашение присоединиться к формату "Карпатской восьмерки", но не принял его и имел на это свои причины.

"Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали", – отметил Мадьяр, подчеркнув, что Венгрия "в этом не участвует".

При этом он не объяснил, в чём заключались причины отказа от участия в формате.

Украинский президент Владимир Зеленский 18 сентября объявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", который объединит Украину и семь европейских стран (Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию), а также ЕС как союз.

По итогам первого "Карпатского саммита" главы государств, правительств и представители Украины, Австрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии приняли итоговую декларацию.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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