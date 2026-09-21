Мадьяр: Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке".

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не является членом формата "Карпатской восьмерки", инициированного Украиной и направленного на укрепление сотрудничества между странами Карпатского региона.

Об этом Мадьяр заявил во время выступления в парламенте, его цитирует HVG, пишет eurointegration.com.ua

Венгерский премьер заявил, что Будапешт получил от Украины приглашение присоединиться к формату "Карпатской восьмерки", но не принял его и имел на это свои причины.

"Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали", – отметил Мадьяр, подчеркнув, что Венгрия "в этом не участвует".

При этом он не объяснил, в чём заключались причины отказа от участия в формате.

Украинский президент Владимир Зеленский 18 сентября объявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", который объединит Украину и семь европейских стран (Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию), а также ЕС как союз.

По итогам первого "Карпатского саммита" главы государств, правительств и представители Украины, Австрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии приняли итоговую декларацию.