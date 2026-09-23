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23 Сентября 2026, 23:28
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Мадьяр предложил лишать неприкосновенности нарушающих закон депутатов

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил автоматически лишать депутатов парламента неприкосновенности в случае совершения преступлений.

Мадьяр предложил лишать неприкосновенности нарушающих закон депутатов.
Мадьяр предложил лишать неприкосновенности нарушающих закон депутатов.

Об этом он написал в Facebook.

«Я предлагаю полностью отменить неприкосновенность депутатов парламента в случаях совершения ими преступлений, за которые предусмотрено наказание в соответствии с законодательством»,— написал господин Мадьяр. Других подробностей об инициативе он не привел.

22 сентября прокуратура Венгрии направила в парламент ходатайство о лишении неприкосновенности Петера Мадьяра из-за подозрений в краже. По данным ведомства, инцидент произошел в 2024 году в одном из клубов Будапешта. Господин Мадьяр вступил в конфликт с одним из посетителей, который снимал его на телефон, затем отобрал его смартфон и выкинул в реку, утверждает прокуратура. Премьер-министр Венгрии заявил о готовности лишиться неприкосновенности, чтобы привлечь внимание к преступлениям других депутатов парламента.

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