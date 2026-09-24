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kommersant.ru logokommersant
24 Сентября 2026, 08:38
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Лавров назвал свободу русского языка в Украине одним из условий урегулирования

Полный учет прав русского языка и русскоязычных людей в Украине — одно из условий долгосрочного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

Лавров назвал свободу русского языка в Украине одним из условий урегулирования.
Лавров назвал свободу русского языка в Украине одним из условий урегулирования.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в Украине «при одобрении Запада» действуют законы, которые запрещают русский язык в образовании, СМИ, культуре и быту. «Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции, с 2017 года»,— отметил Сергей Лавров, цитирует kommersant.ru

С 2019 года в Украине действует закон, закрепляющий украинский язык как единственный государственный на территории страны. Согласно документу, все государственные органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Президент страны Владимир Зеленский исключил русский из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков нацменьшинств.

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Источник
kommersant.ru logokommersant
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