Додон о мерах на фоне ЧП в Молдове: Обратитесь к господину Лаврову.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон предложил правительству срочный план из трех мер для поддержки граждан после введения режима ЧП и заявил, что кабмину лучше подать в отставку, если PAS помешает реализации этих инициатив.

В частности, Додон коснулся зарплат чиновников: «Ограничить до 25–30 тысяч леев в месяц зарплаты всех госслужащих и работников госпредприятий. Вносите это решение в парламент — мы его поддержим. Все сэкономленные средства — на компенсации людям», передает rupor.md

Второй неотложной мерой политик назвал отмену НДС и акцизов на газ, электроэнергию, бензин и дизельное топливо. Кроме того, по его мнению, находясь в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, премьер-министр Василий Тофан должен провести переговоры со всеми возможными партнерами, «в том числе с господином Лавровым», для поиска альтернативных поставщиков энергоресурсов.

В завершение лидер ПСРМ обратился к руководству правительства с призывом:

«Если «желтые» не дадут вам работать в интересах людей — а я думаю, что PAS не позволит вам разрушить их схемы — подайте в отставку и откройте путь к досрочным выборам как можно скорее».

Напомним, 22 сентября парламент одобрил предложение правительства о введении режима ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года. Тофан подчеркнул, что мера носит превентивный характер из-за целого комплекса угроз: роста цен на газ на фоне ситуации в Ормузском проливе, критического падения уровня воды в Днестре и Пруте, рисков с поставками дизельного топлива, а также дефицита электроэнергии из-за ударов по инфраструктуре Украины. Оппозиция выступила против инициативы, однако парламентское большинство поддержало введение чрезвычайного положения.

Кроме того, Тофан объявил о планах оптимизации госаппарата: правительство намерено сократить штат на 10–30% в 161 бюджетном учреждении, где суммарно заняты около 52 тысяч человек. Сэкономленные деньги глава кабмина обещал направить на компенсации гражданам.