Крупнейшего пассажирского авиаперевозчика Молдовы обязали сменить владельца.

Совет по рассмотрению инвестиций (CEIISS) отказал в одобрении инвестиций, осуществляемых компанией Fly One — крупнейшим оператором рынка пассажирских авиаперевозок в Молдове. Владельцы компании выразили удивление решением совета.

По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития (MIDR), речь идет об отказе в инвестициях в сфере, признанной стратегической для безопасности государства, с применением положения о смене контроля в течение 90 дней, сообщает Mold-Street.

Почти год проверки

Решение было принято после процедуры рассмотрения, которая длилась около 11 месяцев. В этот период власти анализировали деятельность компании в секторе, использующем критическую инфраструктуру государства.

В ходе проверки CEIISS неоднократно запрашивал информацию и документы о структуре инвестиций, конечных бенефициарах и финансовых операциях между Fly One Moldova и аффилированной компанией FlyOne Armenia. По выводам совета, часть запрошенной информации была предоставлена не полностью.

Также анализировались данные о возможных связях между лицами, связанными с компаниями, и лицами, подпадающими под международные санкции. Эти обстоятельства стали частью оценки, на основании которой было принято решение.

Совет подчеркивает, что мера направлена на защиту интересов национальной безопасности в стратегической сфере и на соблюдение законодательства об инвестициях в чувствительных секторах. Для пассажиров и партнеров компании изменений не предусмотрено.

Реакция компании

Председатель совета директоров и один из основателей Fly One Владимир Чеботарь заявил, что компания не запрашивала одобрение инвестиций у CEIISS и не располагает информацией о сути решения.

Он отметил, что в последнее время совет запрашивал у компании различные документы и данные, однако «без четкого объяснения цели этих запросов».

Fly One была основана в 2016 году и контролируется группой акционеров, среди которых — Мирча Малека (40%), Мария Чеботарь, супруга Владимира Чеботаря (40%), Инна Мелека (10%) и Марианна Табуйка (10%). После банкротства Air Moldova компания стала крупнейшим авиаперевозчиком страны.

В 2021 году была запущена дочерняя компания FlyOne Armenia, которая уже в 2022 году стала авиакомпанией №1 в Армении, выполняя в том числе рейсы в Россию, из-за чего попала в санкционные списки.

Также была создана дочерняя структура в Румынии — FlyOne Airlines SRL, получившая в декабре 2022 года сертификат эксплуатанта от румынских авиационных властей.

Компания заявляет, что обладает крупнейшим и самым молодым авиапарком в Молдове, включающим самолеты Airbus A320 и A321.