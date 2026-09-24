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logos-press.md logologos-press
24 Сентября 2026, 14:45
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Курс румынского лея к евро упал до исторического минимума

В среду румынский лей ослаб по отношению к евро, достигнув нового исторического минимума, свидетельствуют данные центрального банка страны.

Курс румынского лея к евро упал до исторического минимума.
Курс румынского лея к евро упал до исторического минимума.

В среду Национальный банк Румынии (BNR) установил справочный курс на уровне 5,2788 лея за евро, что на 0,27% слабее показателя вторника (5,2647 лея за евро). Новый курс превысил предыдущий рекорд в 5,2688 лея за евро, зафиксированный 6 мая — на следующий день после того, как парламент вынес вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром-либералом Боложаном, что привело к отставке его кабинета, сообщает logos-press.md

По данным информационного портала Conso.ro, отслеживающего межбанковские валютные торги в режиме реального времени, в среду утром курс лея к евро колебался в диапазоне от 5,2718 до 5,2767.

На прошлой неделе президент Румынии Никушор Дан выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Зигфрида Мурешана, члена правоцентристской Национал-либеральной партии (PNL). В настоящее время Мурешан проводит переговоры с законодателями из PNL, USR и UDMR и представляет свою правительственную программу, стремясь заручиться поддержкой парламента для утверждения предложенного им состава кабинета министров. Левоцентристская PSD и ультраправая AUR заявили, что не поддержат его правительство, из-за чего ему не хватает 233 голосов, необходимых для утверждения.

В прошлом месяце агентства Fitch и Moody’s подтвердили кредитные рейтинги Румынии на нижней границе инвестиционного уровня, сохранив при этом «негативный» прогноз. Очередная оценка со стороны S&P Global Ratings запланирована на 2 октября.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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