Эксперт о валютном лимите в 100 000 евро: Будет гораздо больше прозрачности

Жители Молдовы и экономические агенты смогут осуществлять некоторые валютные операции на сумму до 100 000 евро без предварительного разрешения Национального банка Молдовы (НБМ), тогда как сейчас лимит составляет 10 000 евро.

Впоследствии порог планируется повысить до 250 000 евро. Банковский эксперт Игорь Стратан утверждает, что либерализация может упростить переводы, сократить бюрократию и стимулировать движение денежных средств по официальным каналам, передает moldova1.md

Изменения являются частью процесса постепенной либерализации валютных операций и приведения законодательства Республики Молдова в соответствие с законодательством Европейского союза. По словам Стратана, свободное движение капитала является одним из основных принципов единого европейского рынка наряду со свободным перемещением товаров, услуг и людей.

«Приведение нормативной базы Республики Молдова в соответствие с нормативной базой Европейского союза обеспечит населению и экономическим агентам по всей стране масштабный приток капитала, а также другие сопутствующие преимущества», — утверждает эксперт.

Одним из наиболее важных изменений станет повышение лимита для некоторых валютных операций с капиталом, которые можно осуществлять без предварительного разрешения НБМ.

С 1 января 2027 года лимит планируется увеличить с 10 000 до 100 000 евро, а с 1 января 2028 года — до 250 000 евро.

Банки продолжат проверять происхождение денег

Отмена необходимости получать разрешение НБМ для некоторых операций не означает отмену контроля, уточняет Стратан.

Банки продолжат проверять личность клиентов, происхождение денег и цель операций, а также смогут запрашивать подтверждающие документы. Требования по предотвращению отмывания денег и соблюдению международных санкций также останутся в силе.

«Банки по-прежнему будут обязаны проверять личность клиента, цель транзакции, при необходимости запрашивать документы и проверять происхождение денег», — пояснил эксперт.

По его словам, изменение в первую очередь направлено на устранение некоторых бюрократических процедур и сближение финансовой системы Молдовы с европейской.

Стратан также рассматривает валютную либерализацию в контексте интеграции Республики Молдова в единую зону платежей в евро SEPA и цифровизации банковских услуг.

Что нужно знать молдаванам, которые привозят сбережения из-за границы

Новые правила могут затронуть и граждан Молдовы, работающих за рубежом и переводящих в страну накопленные сбережения.

Эксперт рекомендует сохранять документы, подтверждающие законное происхождение денег, в том числе трудовые договоры, налоговые документы или бумаги, подтверждающие проведение соответствующих сделок.

«Если все переводы осуществляются по официальным каналам, а доходы получены из законных источников, у банков могут возникнуть некоторые вопросы, поэтому я рекомендовал бы иметь документы, подтверждающие происхождение этих денег», — заявил Стратан.

В случае сумм, переводимых непосредственно из-за границы, некоторые процедуры уведомления НБМ планируется отменить.

Эксперт уточняет, что прежние правила не ограничивали доступ к деньгам, а лишь предусматривали дополнительные процедуры при превышении определенных лимитов.

Может увеличиться число переводов по легальным каналам

Игорь Стратан считает, что смягчение правил может также способствовать сокращению числа переводов, осуществляемых неформальными способами.

По его словам, некоторые люди до сих пор пытались обходить процедуры, разбивая суммы на части, используя криптовалюты или передавая деньги через перевозчиков.

«Это изменение валютного регулирования как раз бьет по сфере нелегальных переводов. Появляется гораздо больше прозрачности, гораздо больше переводов осуществляется легальными путями», — утверждает эксперт.

Что касается риска увеличения оттока капитала из-за повышения лимита, Стратан считает переход в два этапа — сначала до 100 000 евро, а затем до 250 000 евро — осторожным подходом.

Что предусматривает реформа

В августе правительство одобрило проект поправок в законодательство о валютном регулировании. Помимо повышения лимитов, документ предусматривает отмену некоторых процедур уведомления по отдельным внешним займам и кредитам, а также расширение перечня операций, которые можно проводить без разрешения НБМ.

Предусмотрены и послабления для физических лиц — резидентов, которые эмигрируют и хотят открыть банковские счета за рубежом.

Власти утверждают, что изменения направлены на упрощение валютных операций, стимулирование инвестиций и сближение законодательства Республики Молдова с европейскими нормами.

При этом либерализация не отменяет обязанности банков проверять транзакции и происхождение средств. Правила по предотвращению отмывания денег продолжат действовать.