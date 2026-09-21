21 Сентября 2026, 21:04
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Курс биткоина поднялся выше 84000 долларов впервые с конца января.
Курс биткоина поднялся выше 84000 долларов впервые с конца января
Стоимость биткоина поднялась выше уровня 84 000 долларов - это произошло впервые с 31 января 2026 года, о чем свидетельствуют биржевые данные.
Рост на криптовалютном рынке связан с удешевлением нефти на мировых площадках, а также с ожиданиями того, что Федеральная резервная система может смягчить денежно-кредитную политику, передает media.az
Фьючерсы на эталонную марку нефти Brent снижаются уже четвертую торговую сессию подряд. Эта тенденция способствует перетоку капитала в рисковые активы, включая цифровые валюты.
В свою очередь 17 и 18 сентября биткоин-ETF зафиксировали чистый приток средств в размере 593 млн долларов.