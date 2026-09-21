theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
media.az logomedia
21 Сентября 2026, 21:04
431
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Курс биткоина поднялся выше 84000 долларов впервые с конца января

Стоимость биткоина поднялась выше уровня 84 000 долларов - это произошло впервые с 31 января 2026 года, о чем свидетельствуют биржевые данные.

Курс биткоина поднялся выше 84000 долларов впервые с конца января.
Курс биткоина поднялся выше 84000 долларов впервые с конца января.

Рост на криптовалютном рынке связан с удешевлением нефти на мировых площадках, а также с ожиданиями того, что Федеральная резервная система может смягчить денежно-кредитную политику, передает media.az

Фьючерсы на эталонную марку нефти Brent снижаются уже четвертую торговую сессию подряд. Эта тенденция способствует перетоку капитала в рисковые активы, включая цифровые валюты.

В свою очередь 17 и 18 сентября биткоин-ETF зафиксировали чистый приток средств в размере 593 млн долларов.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
media.az logomedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте