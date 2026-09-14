Ученые: Мужчины обращают внимание на рост партнера чаще, чем женщины.

Женщины оценивают мужскую внешность менее строго, чем принято считать, — по крайней мере, когда речь заходит о нижней границе требований к партнеру.

К таким выводам пришла группа под руководством исследователя факультета психологии Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU) Мариуса Ставанга, передает osf.io

Ученые опросили 1 182 норвежца в возрасте от 18 до 60 лет. Участники обозначили минимально приемлемый для себя уровень партнера по 18 характеристикам — от интеллекта и зрелости до физической привлекательности. Данные собрали в ходе подготовки документального фильма об одиноких людях. Выборка охватила оба пола, что позволило напрямую сравнить стандарты мужчин и женщин.

Строгими к фигуре участницы не оказались: 35% заявили, что мужчина не обязательно должен быть стройнее среднего, 23% назвали спортивное телосложение обязательным условием, а остальные 42% выбрали промежуточный вариант. Невысокой вышла и планка по росту: лишь 5% потребовали от партнера не менее 183 сантиметров, тогда как 85% допустили кандидата ниже 178 сантиметров. Для сравнения: средний рост взрослого норвежца в 2024 году составил 180,9 сантиметра по данным Статистического управления Норвегии — то есть запросы большинства проходят почти по общенациональной норме.

Неожиданно требовательными к росту оказались мужчины: половина опрошенных мужчин назвала необходимым минимумом партнера с ростом выше среднего, тогда как у женщин этот показатель составил всего 35%. Если судить исключительно по нижним порогам физической привлекательности, более придирчивой стороной выступают именно представители мужского пола.

В 2020 году исследователи из того же университета опубликовали в журнале Psychological Science результаты опроса более 14 тысяч человек из 45 культур: они подтвердили давно обсуждаемый гендерный разрыв — мужчины придают внешности большее значение.

Расхождение с общепринятым мнением о требовательности женщин может объясняться методологией: респондентов спрашивали не об идеальных качествах партнера, а о той границе, когда человек согласился бы пойти на свидание. Приоритеты в списке предпочтений и допустимый минимум нередко дают очень разные цифры.