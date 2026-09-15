theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nordnews.md logonordnews
15 Сентября 2026, 18:41
2 890
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экспорт молдавской кукурузы вырос на 24% в конце аграрного сезона

Молдова завершила сельскохозяйственный сезон 2025/2026 годов с ростом экспорта кукурузы.

Экспорт молдавской кукурузы вырос на 24% в конце аграрного сезона.
Экспорт молдавской кукурузы вырос на 24% в конце аграрного сезона.

В июле и августе страна экспортировала 24 944 тонны, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем поставок составил 20 044 тонны, передает nordnews.md

Одновременно выросла и средняя экспортная цена. В июле–августе она достигла 4,34 лея за килограмм — максимального показателя за последние три года.

По данным экономиста Юрия Рижи, летние поставки завершили текущий аграрный цикл. В целом с октября 2025 года по август 2026-го Молдова экспортировала около 375 тысяч тонн кукурузы.

Более 45% летнего экспорта обеспечили две компании — OROM-IMEXPO, поставившая 6 208 тонн, и RUSAGRO-PRIM — 5 154 тонны. В число крупнейших экспортеров также вошли ANVAR-COM, AVVATERRA-SM и ANCOM-AGRO.

Главным направлением экспорта стал Ливан. Туда отправили 12 519 тонн кукурузы по средней цене 4,44 лея за килограмм — более половины всего летнего объема.

На втором месте оказалась Украина с 4 172 тоннами. Однако эти поставки имели транзитный характер: молдавское зерно направлялось через украинский порт Рени для дальнейшей отправки по реке или морю в другие страны. После первой недели июля поставки по этому маршруту прекратились из-за логистических ограничений в регионе.

В число основных покупателей молдавской кукурузы также вошли Турция — 3 729 тонн и Греция — 3 126 тонн.

Несмотря на традиционное снижение торговой активности в конце аграрного сезона, аналитики отмечают, что молдавская кукуруза укрепляет позиции на внешних рынках благодаря высокой экспортной стоимости.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
nordnews.md logonordnews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте