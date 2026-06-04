КС Румынии принял решение в пользу закона о программе ЕС SAFE.

Конституционный суд Румынии 4 июня отклонил иск 53 депутатов из нескольких парламентских фракций (в том числе SOS Romania) и внефракционных, которые оспаривали румынский закон о реализации программы ЕС по перевооружению SAFE как не соответствующий конституции, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Судьи решили, что положения оспариваемого закона соответствуют конституции, отвергли критику о нарушении "принципа двухпалатности" и определили, что поправки, внесенные в парламенте, не расходятся с целью, которую закладывал инициатор законодательного предложения.

Решение приняли единогласно.