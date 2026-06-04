4 Июня 2026, 23:11
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КС Румынии принял решение в пользу закона о программе ЕС SAFE
Конституционный суд Румынии подтвердил соответствие основному закону румынского законодательства для участия в программе ЕС по перевооружению SAFE, отклонив иск группы из более полусотни депутатов.
Конституционный суд Румынии 4 июня отклонил иск 53 депутатов из нескольких парламентских фракций (в том числе SOS Romania) и внефракционных, которые оспаривали румынский закон о реализации программы ЕС по перевооружению SAFE как не соответствующий конституции, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro
Судьи решили, что положения оспариваемого закона соответствуют конституции, отвергли критику о нарушении "принципа двухпалатности" и определили, что поправки, внесенные в парламенте, не расходятся с целью, которую закладывал инициатор законодательного предложения.
Решение приняли единогласно.