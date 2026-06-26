Короли Великобритании больше не будут жить в Букингемском дворце.

Сейчас резиденцию британских королей ремонтируют и реконструкция закончится в 2027 году. Но даже тогда король Чарльз не вернется во дворец, где он родился и жила его семья.

Несмотря на реконструкцию исторической королевской резиденции, финансируемую налогоплательщиками и обошедшуюся в 369 миллионов фунтов стерлингов, ни один британский монарх больше никогда не будет жить в Букингемском дворце. Вместо этого Чарльз и Камилла будут постоянно проживать в Кларенс-Хаусе , расположенном через дорогу, пишет focus.ua со ссылкой на dailymail.com

Тем временем принц Уильям уже объявил, что он и Кейт Миддлтон намерены остаться в своей частной резиденции Форест-Лодж в Виндзоре после его восшествия на престол, а это значит, что следующий монарх даже не будет проживать в столице.

Историческая королевская резиденция, куда переехала королева Виктория в 1837 году, будет ежегодно открывать свои двери для публики все чаще, стремясь получать доход и снизить нагрузку на налогоплательщиков.

Помощники королевской семьи уже сообщили, что Букингемский дворец останется оживленным центром штаб-квартиры монархии, где по-прежнему будут проводиться встречи, приемы, церемонии награждения, аудиенции, государственные визиты и садовые вечеринки.

Административный аппарат королевского двора также останется на своих местах, единственное отличие будет заключаться в том, что король, который будет ежедневно приходить на встречи, находясь в Лондоне, просто будет спать в другом доме.

Однако этот шаг неизбежно вызовет у некоторых опасения, что без монарха, постоянно проживающего в резиденции, дворец потеряет свое "сердце и душу", не говоря уже о международном престиже, и превратится в очередной, по сути, офисный комплекс.