Китай строит крупнейшую в мире ГЭС.

Китай приступил к строительству новой крупной гидроэлектростанции на юго-востоке Тибета.

Ожидается, что её мощность будет в три раза превышать мощность плотины "Три ущелья". Новая ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо будет вырабатывать около 300 млрд кВт·ч, передает focus.ua со ссылкой на biznes.wprost.pl

Новый проект Пекина вызывает беспокойство у соседней Индии.

Новую ГЭС строят в месте, где река на участке протяженностью около 50 километров теряет более 2 тысяч метров высоты. Именно такой перепад создает огромный гидроэнергетический потенциал.

Кроме того, этот новый проект по мощности в три раза превзойдёт известную китайскую ГЭС "Три ущелья", которая сегодня является крупнейшей в стране.

Электроэнергию этой ГЭС будут использовать не только для нужд Тибета, но и для промышленно развитых восточных провинций Китая. В частности, часть энергии будет направлена на обеспечение работы дата-центров, спрос на которые растет в связи с развитием искусственного интеллекта в мире.

Кроме того, новый проект имеет не только энергетическое, но и геополитическое значение, поскольку ГЭС расположена вблизи спорного участка китайско-индийской границы, а река Ярлунг-Цангпо далее течет в Индию и Бангладеш, где носит название Брахмапутра.

Поэтому этот проект вызывает в Индии обеспокоенность в отношении контроля над водными ресурсами. Ведь строящиеся плотины потенциально позволят Китаю контролировать объемы воды, стекающей вниз по течению. Для Индии это особенно важно, поскольку Брахмапутра является одним из главных источников пресной воды.

Начало коммерческой эксплуатации ГЭС ожидается в 2033 году, а сама реализация проекта может занять около десяти лет; в частности, некоторые объекты планируется ввести в эксплуатацию в течение 2030-х годов.

В то же время учёные обращают внимание на возможное влияние гигантской ГЭС на вращение Земли. В 2005 году геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао заявлял о влиянии водохранилища ГЭС "Три ущелья" на распределение массы планеты. По его расчетам, такое изменение может, пусть и в незначительной степени, но все же влиять на скорость вращения Земли.