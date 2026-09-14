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unian.net logounian
14 Сентября 2026, 18:19
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Самый узкий город мира местами имеет ширину 30 метров: там живут 400 тысяч человек

В самом узком городе мира проживает 400 тысяч жителей, несмотря на то, что его минимальная ширина составляет всего 30 метров. Чтобы решить проблему географических ограничений, власти построили в городе больше вертикальных зданий.

Самый узкий город мира местами имеет ширину 30 метров: там живут 400 тысяч человек.
Самый узкий город мира местами имеет ширину 30 метров: там живут 400 тысяч человек.

Речь идет о городе Яньцзинь, расположенном в узкой долине между двумя горами в провинции Юньнань в Китае, где ширина достигает 30 метров, пишет unian.net со ссылкой на newsweek.ro

"Яньцзинь расположен между двумя чрезвычайно крутыми горами, а его ширина в самом узком месте составляет всего 30 метров. Даже в самом широком месте его ширина достигает лишь 300 метров", - добавляют в материале.

Этот город необычен благодаря своей интересной вертикальной архитектуре и высоким узким зданиям, возведенным для защиты от наводнений.

"Чтобы максимально эффективно использовать имеющееся пространство, создатели города решили строить все в вертикальном направлении. Здания расположены на высоких опорах, чтобы сэкономить место и одновременно защитить их от наводнений. Поэтому всё выглядит компактно", - отмечает Newsweek.

Несмотря на географические ограничения, Яньцзинь - город, в котором проживает почти полмиллиона человек.

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Источник
unian.net logounian
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