В ЕС почти в два раза сократилось количество дешёвых посылок из Китая.

Количество небольших посылок стоимостью менее 150 евро, поступающих в Евросоюз, сократилось почти на 50 %. Об этом свидетельствуют данные таможенных служб Нидерландов и Бельгии.

Это произошло после того как в июле на такие отправления ЕС ввел фиксированный сбор в размере 3 евро, передает euronews.com

По данным бельгийских властей, количество мелких посылок, поступающих в королевство, снизилось на 53% по сравнению с предыдущим годом. Аналогичные данные приводит и таможенная служба Нидерландов, отмечая уменьшение объема посылок из сферы электронной коммерции (в частности, из Китая) на 46%. На долю этих двух стран приходится почти 50% от общего числа посылок с товарами низкой стоимости, поступающих из-за пределов ЕС.

В то же время таможенная служба Нидерландов полагает, что такое сокращение может быть связано с изменением методов работы, вызванным введением сбора.

«Все больше компаний, по-видимому, предпочитают массовый ввоз и хранение товаров на территории ЕС, а уже затем продажу потребителям», - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в начале сентября. Таможенники уточнили, что намерены дальше изучать эту тенденцию.

Временный сбор был введен после того, как политики обратили внимание на подавляющее доминирование китайской электронной коммерции в Европе, приведшее к наплыву миллиардов недорогих посылок на единый рынок.

По данным Европейской комиссии, в 2024 году в ЕС было ввезено около 4,6 млрд недорогих посылок (стоимостью до 150 евро), что в среднем составляет 12 млн посылок в день. Это резкий рост по сравнению с 2,3 млрд посылок в 2023 году, и 1,4 млрд в 2022-м.

Колоссальный объем таких почтовых отправлений и раздробленная структура европейской таможенной системы затрудняют для ЕС создание эффективной системы контроля.

Проверки позволили бы предотвратить ввоз нелегальной продукции, что уже является серьезной проблемой для Европы. В рецензируемом лабораторном исследовании 2025 года, опубликованном в журнале Contact Dermatitis, были проанализированы 111 предметов одежды в Италии и других странах ЕС; оказалось, что 63 % из них содержат канцерогенные, влияющие на эндокринную систему или сенсибилизирующие химические вещества.

К схожим выводам пришли и Greenpeace, и Европейская организация потребителей.

«Временная импортная пошлина в размере 3 евро, действующая с 1 июля, уже значительно сократила поток посылок, но этого пока недостаточно», заявил нидерландский депутат Европарламента Дирк Готинк, отвечающий за реформу таможенных правил.

«Благодаря новому закону таможенные органы ЕС и стран-членов союза наконец получат инструменты для эффективной защиты бизнеса и потребителей. Также будет модернизирована работа европейской таможни: появятся единый центральный узел обработки данных, Европейское таможенное управление в Лилле, система проверок, более ориентированная на оценку рисков, и наладится более тесное сотрудничество между ведомствами», — заявил депутат Европарламента.

Готинк имел в виду масштабную таможенную реформу, которую готовится провести ЕС и цель которой — упростить отслеживание товаров, поступающих из-за пределов союза.

В рамках реформы во французском городе Лилль будет создан центр обработки данных, где планируется собирать и анализировать таможенную информацию. Ожидается, что новое ведомство начнет работу к 2028 году.