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meduza.io logomeduza
20 Сентября 2026, 10:00
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Китай об «адских» санкциях США: Оставляем за собой право принять все необходимые меры

КНР выступает против односторонних санкций и надеется, что США «будут двигаться навстречу» Пекину.

Китай об «адских» санкциях США: Оставляем за собой право принять все необходимые меры.
Китай об «адских» санкциях США: Оставляем за собой право принять все необходимые меры.

Так министерство торговли Китая прокомментировало решение Дональда Трампа подписать закон о новых («адских») санкциях против России, который предусматривает 100-процентные пошлины на товары из стран-покупателей российской нефти, пишет meduza.io

В заявлении министерства говорится, что Китай также выступает против вторичных санкций в отношении стран, взаимодействующих с третьими сторонами. 

«Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со странами на принципах равенства и взаимной выгоды; такое сотрудничество не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству или давлению с их стороны. Мы продолжим внимательно следить за дальнейшими действиями США и оставляем за собой право принять все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и интересов развития Китая, а также законных прав и интересов китайских предприятий», — сообщили в министерстве.

Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в ночь на 19 сентября по московскому времени. Он дает президенту право вводить 100-процентные пошлины на импорт в США товаров из пяти стран — крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций, теневого флота России, а также против российского руководства. Крупнейшие импортеры российской нефти — Китай и Индия. 

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Источник
meduza.io logomeduza
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