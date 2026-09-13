Трамп разрешит Китаю строить автозаводы в США ради рабочих мест.

Президент США Дональд Трамп допустил появление китайских автомобильных заводов на территории США, заявив, что не возражает против этого, поскольку такие предприятия создали бы рабочие места для американцев.

Об этом он Fox News в интервью телеканалу Fox News, передает media.az

«Если бы Китай захотел прийти сюда и открыть завод по производству своих автомобилей, я не был бы против», — приводит его слова Fox News. В качестве примера Трамп привел Японию, которая уже использует такую модель, и сделал акцент на ключевом условии: «Главное, что они нанимают наших людей».

При этом Трамп подчеркнул, что не допустит иного сценария — дешевого производства автомобилей в Мексике с последующей поставкой через границу в США. Он заявил, что этого не будет.