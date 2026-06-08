В Cеть слили детальные снимки макетов первого складного iPhone Ultra.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост инсайдера Sonny Dickson в соцсети X.

Обнародованные материалы подтверждают несколько важных изменений в подходе Apple к созданию своей первой "книжки" и прототипа смартфона, который может заменить планшет.

Ключевые характеристики

Унифицированный цвет. Источники утверждают, что компания решила отказаться от черной расцветки и выпустит первое поколение гибкого смартфона исключительно в белом цвете. Цель - якобы упростить логистику и производство.

Новый формат селфи-камеры. На внутреннем экране заметно идеально круглый точечный вырез под фронтальную камеру в стиле Android-смартфонов. Это станет первым подобным интегрированием в истории брендов Apple.

Формат внешнего экрана. Относительно выреза на внешнем дисплее, данные различаются: ранние схемы указывали на круглое окно, тогда как последние чертежи демонстрируют компактную интеграцию Dynamic Island, аналогичную будущему iPhone 18 Pro.

Несмотря на ожидания вернуть датчик Touch ID в кнопку питания, инженеры, скорее всего, сохранят систему распознавания лица Face ID для обоих экранов.

Технические параметры

Официальный анонс iPhone Ultra запланирован на сентябрь этого года вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Несмотря на то, что устройство является первым экспериментом Apple в этом сегменте, аналитики прогнозируют, что новинка по объемам продаж опередит все гибкие аналоги на базе Android.

Согласно инженерным данным, аппарат получит 5,5-дюймовый внешний и большой 7,8-дюймовый внутренний гибкий дисплей. Смартфон будет работать на базе новейшего процессора A20 Pro, изготовленного по 2-нанометровому техпроцессу.

Также инсайдеры сообщают, что новинка получит самый большой аккумулятор за всю историю линейки iPhone, однако точная емкость пока не разглашается.

Основная камера будет двойной - разработчики решили обойтись без телеобъектива в первом поколении устройства.

Гибрид операционных систем: чего ждать от презентации на WWDC?

Хотя сам смартфон покажут осенью, эксперты не исключают, что первые программные наработки Apple продемонстрирует уже на конференции WWDC 2026 во время презентации новой операционной системы.

Для гибкого устройства готовят специальную модификацию программного обеспечения, которая станет гибридом iOS и iPadOS. Такая архитектура позволит интерфейсу интуитивно подстраиваться под изменение положения экрана.

Главной особенностью системы станет функция автоматического масштабирования приложений. Программы, которые изначально не создавались для гибких экранов, смогут корректно и без визуальных ошибок разворачиваться на большом 7,8-дюймовом дисплее.