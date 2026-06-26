Канада может принять участие в Евровидении 2027.

Канадский вещательный союз CBC/Radio-Canada стал полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU), а это является обязательным условием для участия страны в Международном песенном конкурсе Евровидение.

Таким образом, в 2027 году среди стран-участниц есть вероятность увидеть Канаду, передает nv.ua

Об этом сообщили на официальном сайте Европейского вещательного союза. Такое решение было принято после голосования, состоявшегося 25 июня на 96-й Генеральной Ассамблее EBU в Праге. Таким образом, канадская вещательная компания сменила статус ассоциированного члена EBU, которым обладала с 1950 года, на статус полноправного члена.

Это открывает путь к участию страны в песенном конкурсе Евровидение. Еще в 2025 году премьер-министр Канады Марк Карни выдвинул идею участия Канады в конкурсе, ведь с момента вступления в должность он подчеркивает стремление к более тесным политическим и экономическим связям с Европой, отмечает BBC.

Правительство Карни заявило в ноябре, что сотрудничает с CBC, канадской общественной вещательной компанией, «чтобы изучить возможность участия в Евровидении». Бюджет его правительства включал 150 миллионов канадских долларов (80 миллионов фунтов стерлингов) на финансирование вещательной компании.

Правила «Евровидения» гласят, что участие в конкурсе открыто для стран, чьи вещательные организации являются членами EBU. Канада не станет первой неевропейской страной, которая присоединится к конкурсу. В нём активно участвуют Израиль и Канада, а в 1980 году в конкурсе принимало участие Марокко.

«Голос Канады в этом сообществе делает нас сильнее», — сказал Ноэль Керран, генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU).

Канада ещё официально не участвовала в Евровидении, однако канадцы уже выходили на сцену песенного конкурса и побеждали. Так, в 1988 году Селин Дион, канадка из провинции Квебек, выиграла конкурс, представляя Швейцарию. Эта победа помогла Дион начать свою легендарную сольную карьеру.

В 2001 году канадка Наташа Сен-Пьер представляла Францию, а в 2023 году Францию представляла другая канадка — Ла Зарра.

71-й международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2027 году в Болгарии благодаря победе певицы DARA с песней Bangaranga. Это первая победа Болгарии на Евровидении. Представительница Украины Leleka с песней Ridnym заняла на Евровидении 2026 девятое место.