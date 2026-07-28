theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
28 Июля 2026, 14:47
3 921
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд по искам о тальке, вызывающем рак

Johnson & Johnson заявила, что выплатит около $5,5 млрд для урегулирования десятков тысяч исков, в которых утверждается, что ее детская присыпка и другие тальковые продукты вызывали рак яичников.

Johnson &amp; Johnson выплатит $5,5 млрд по искам о тальке, вызывающем рак.
Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд по искам о тальке, вызывающем рак.

Сделка может завершить затяжную десятилетнюю судебную тяжбу, передает theguardian.com

По заявлению компании, соглашение охватывает около 76 000 исков, включая объединенные в федеральном суде Нью-Джерси и связанные дела в судах штатов, — это практически все оставшиеся тальковые претензии к компании. Ранее Johnson & Johnson уже урегулировала большинство исков, в которых утверждалось, что тальк содержал асбест и вызывал мезотелиому.

Юридические фирмы истцов подтвердили сделку, назвав ее достойным итогом десятилетней тяжбы. Чтобы соглашение вступило в силу, его должны принять 95% истцов по делам о раке яичников в судах штата или федеральном суде.

Вице-президент по судебным разбирательствам Johnson & Johnson Эрик Хаас назвал претензии «необоснованными», но отметил, что компания готова урегулировать спор ради завершения разбирательства. Компания рассчитывает выплатить $3 млрд в 2027 году и продолжить платежи в 2028-м, однако итоговая сумма может вырасти в зависимости от числа участников соглашения — по словам адвоката истцов Криса Сигера, участвовавшего в переговорах, выплаты могут достичь $7 млрд и более.

Соглашение было достигнуто после серии судебных побед компании, включая победы в отдельных процессах и решения не в пользу экспертов, на которых опирались истцы. На прошлой неделе федеральный судья также поставил под сомнение способность истцов доказать, что именно тальк стал причиной их заболевания.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте