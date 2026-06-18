Из-за пожара на Московском НПЗ выпал «нефтяной дождь».

Фотографии, на которых видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали жители Железнодорожного (расположен на востоке от Москвы).

Жители Люберец (на юго-востоке от Москвы) также сообщили о сильном запахе гари, сообщает meduza.io

При этом Мосэкомониторинг заявил, что «концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы по состоянию на 12:00 не превышает предельно допустимые значения».

Независимые метеорологи прогнозируют выпадение осадков с примесями продуктов горения на территории Московской области к востоку от Москвы еще в течение суток.