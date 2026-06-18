18 Июня 2026, 16:34
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Из-за пожара на Московском НПЗ выпал «нефтяной дождь»
Фотографии, на которых видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали жители Железнодорожного (расположен на востоке от Москвы).
Жители Люберец (на юго-востоке от Москвы) также сообщили о сильном запахе гари, сообщает meduza.io
При этом Мосэкомониторинг заявил, что «концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы по состоянию на 12:00 не превышает предельно допустимые значения».
Независимые метеорологи прогнозируют выпадение осадков с примесями продуктов горения на территории Московской области к востоку от Москвы еще в течение суток.