Южная Корея готовит полмиллиона операторов дронов.

Южная Корея объявила о масштабной дроновой реформе армии - 500 тысяч обученных бойцов и 110 тысяч беспилотников к 2029 году.

Это ответ на угрозу со стороны Пхеньяна, тоже активно развивающего беспилотные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство обороны Южной Кореи объявило о резком расширении дроновых сил. К 2029 году армия, флот, военно-воздушные силы и морская пехота получат 110 тысяч беспилотников.

Параллельно планируют подготовить 500 тысяч операторов дронов. Десятки тысяч беспилотных систем распределят между подразделениями на передовой.

"Дроны больше не должны быть оборудованием, использующим ограниченное количество подразделений, а универсальным боевым инструментом", - заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак, добавив, что бойцы должны использовать их как "второе личное оружие".

Только собственное производство – без Китая

Сеул делает ставку на отечественные компоненты. Министр Ан Гю-бак подтвердил: доля китайских деталей в новых системах - нулевая, исключительно из соображений безопасности.

Министерство также будет пересматривать правила закупок, чтобы быстрее внедрять гражданские технологии и развивать собственную дроновую промышленность.

Роевые дроны и лазеры – новое оружие армии

Кроме массового оснащения подразделений армия планирует:

приобрести более 20 тысяч одноразовых дешевых дронов;

внедрить роевые системы на основе искусственного интеллекта;

использовать барражировочные боеприпасы;

расширить средства борьбы с дронами – лазерное и мощное микроволновое оружие.

Каждая служба получит возможность проводить разведку и наносить удары дронами - без зависимости от централизованного командования.

Почему это происходит именно сейчас

"Недорогие дроны, эксплуатируемые в большом количестве, коренным образом изменяют характер ведения войны", - подчеркнул Ан Гю-бак. По его словам, Северная Корея тоже усовершенствует беспилотные системы, что угрожает как военным, так и гражданским объектам на юге.

Опыт конфликтов в Украине и Ближнем Востоке показал обоим Кореям: дроны способны изменить ход боевых действий.

Скандал и реорганизация командования

Реформа проходит после громкого судебного процесса. Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля приговорили к 30 годам заключения - в частности, за то, что он приказал отправить военные беспилотники в Северную Корею, чтобы оправдать введение военного положения в 2024 году.

Из-за этого скандала действующий президент Ли Дже Мен расформировал командование по управлению дронами. В пятницу объявили о замене - новой структуре, которая будет заниматься политикой и развитием возможностей, а оперативное управление останется за отдельными подразделениями.

Есть еще один фактор: Южная Корея сталкивается с сокращением количества призывников из-за демографического кризиса. Поэтому военные все больше полагаются на беспилотные системы и автоматизацию.

Между тем Северная Корея тоже наращивает военный потенциал. РБК-Украина сообщало, что КНДР ввела в состав флота новый 5000-тонный эсминец "Чхве Хен" с возможностью запуска ядерных ракет - лидер страны Ким Чен Ын назвал это шагом к превращению флота в ядерную силу.