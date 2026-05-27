logos.press.md logologos
27 Мая 2026, 15:52
Молдавских учителей обучат цифровым технологиям и работе с ИИ в Южной Корее

Учителя из Молдовы получат возможность принять участие в стажировках в Южной Корее в рамках программы KLIC 2026 (Korean digital-Learning Improvement Cooperation).

Программа запущена министерством образования и исследований Республики Молдова в партнерстве со Специальным управлением автономии по вопросам образования провинции Чеджу, передает logos-pres.md

Целью программы является развитие цифровых компетенций учителей и использование технологий на базе искусственного интеллекта в образовательном процессе. Отобранные участники пройдут онлайн- и офлайн-обучение, включая учебную сессию, которая будет организована в провинции Чеджу в Южной Корее в период с октября по ноябрь 2026 года. 

По данным минобразования, программа состоит из четырех этапов: онлайн-сессии по подготовке в июне-июле, тренинги в Республике Молдова в августе, стажировки в Южной Корее и финальный этап по практическому внедрению цифровых образовательных проектов в школах. В конкурсе могут принять участие преподаватели начального и среднего образования, имеющие официально признанную квалификацию и навыки использования цифровых технологий. 

Дополнительным преимуществом будут обладать учителя, преподающие STEM-дисциплины (точные и естественные науки) или работающие в учреждениях, являющихся бенефициарами программ цифровизации. Документы можно подать до 10 июня 2026 года.

В министерстве подчеркивают, что данная инициатива направлена на ускорение цифровой трансформации системы образования и продвижение педагогических инноваций в школах Республики Молдова.

Источник
