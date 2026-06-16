ЮНИСЕФ: Климатический кризис поставил под угрозу будущее миллиарда детей.

Практически каждый ребёнок в мире подвергается воздействию климатических угроз, которые ставят под угрозу его здоровье и развитие, говорится в новом докладе ЮНИСЕФ.

«Жизнь детей по-прежнему переворачивается из-за последствий волн жары, лесных пожаров, засух и наводнений», - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, передает euronews.com

«Половина детей на планете сегодня живёт как минимум с тремя перекрывающимися климатическими угрозами, которые определяют их повседневную жизнь».

В докладе отмечается, что влияние на физическое и психическое здоровье детей, их благополучие, а также доступ к образованию и защите огромно, но до сих пор слабо поддаётся оценке.

«Укрепляя системы здравоохранения и образования и улучшая инфраструктуру с учётом потребностей детей, мы защищаем их от нынешних климатических угроз и помогаем обезопасить их будущее», - сказала Рассел, призвав активнее инвестировать в устойчивые услуги.

Дети несоразмерно сильно страдают от климатических опасностей. Их организм ещё развивается, поэтому они более уязвимы к физическому и психологическому стрессу.

Хотя часть этой уязвимости неизбежна, в докладе подчёркивается, что власти могут повысить доступность и устойчивость социальных услуг, от которых дети зависят больше всего.

Во всех странах мира растут температуры и всё чаще происходят экстремальные погодные явления.

По оценкам ЮНИСЕФ, практически каждый ребёнок уязвим перед климатическими угрозами для здоровья, которые часто проявляются в виде цепной реакции последствий:

Сильные засухи могут уничтожать урожай и усиливать продовольственную нестабильность, что отражается на росте и развитии детей.

Сухая растительность, оставшаяся после засухи, может подпитывать лесные пожары, которые, в свою очередь, ухудшают качество воздуха и делают территории более уязвимыми для внезапных наводнений позже в году. Эти наводнения затем способствуют распространению болезней, передающихся через воду.

Во всём мире, по оценкам, более 360 миллионов детей подвержены риску наводнений. Это чревато утоплениями, травмами и ростом числа инфекционных заболеваний, в том числе болезней, переносимых насекомыми, таких как малярия, и водных инфекций, например холеры.

В домах, пострадавших от наводнений, чаще появляется плесень, которая может вызывать респираторные заболевания, предупредило агентство ООН.

Перебои в работе систем водоснабжения, санитарии и гигиены могут приводить к тяжёлым заболеваниям, таким как диарея, которая остаётся одной из ведущих причин смерти маленьких детей во всём мире.

Более 1,5 миллиарда детей сталкиваются с частыми и сильными волнами жары. По сравнению со взрослыми дети более уязвимы как к краткосрочным, так и к долгосрочным последствиям теплового стресса. Они меньше потеют в пересчёте на килограмм массы тела и имеют более высокий уровень обмена веществ, из-за чего их организм быстрее перегревается во время периодов экстремально высоких температур.

Сильное воздействие жары также повышает риск преждевременных родов, врождённых аномалий и осложнений у беременных женщин, таких как гестационный диабет и гипертонические расстройства.

Почти все дети - 2,3 миллиарда - живут в районах с нездоровым качеством воздуха, отмечается в докладе. Загрязнение воздуха становится одним из крупнейших факторов экологического риска для здоровья.

Поскольку лёгкие, дыхательные пути и иммунная система детей продолжают развиваться до раннего взрослого возраста, они особенно уязвимы к вредному воздействию загрязнённого воздуха.

Усиление угрозы изменения климата для глобального здравоохранения проявляется в росте распространённости и изменении географии заболеваний, чувствительных к климату, предупредило агентство ООН.

Дети по всему миру всё чаще сталкиваются с такими заболеваниями, как малярия, денге и лихорадка Западного Нила.

В докладе отмечается, что 1 миллиард детей подвержены риску заражения малярией, которая может приводить к смерти и долгосрочным неврологическим нарушениям, влияющим на развитие детей, их обучение и успеваемость в школе. Молодые люди также особенно уязвимы к тяжёлой анемии, связанной с этим заболеванием, которая является одной из основных причин смертности.